Saint-Charles-Borromée

Intersection Petite-Noraie/route 343 : Optimisation des feux de circulation

durée 11h00
8 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 2 octobre dernier, la Ville de Saint-Charles-Borromée a annoncé la mise à jour de la séquence des feux de circulation à l’intersection de la rue Petite-Noraie et de la voie de contournement (route 343).

Cela faisait plusieurs années que des demandes d'optimisation étaient faites auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). C'est avec l’autorisation leur autorisation, que la Ville a pris l’initiative et assumé elle-même les travaux afin d’accélérer le processus et d’améliorer la fluidité sur cet axe stratégique du territoire.

« La Ville connaissait bien l’ampleur de la problématique. Comme il s’agit d’une infrastructure provinciale, nous devions obtenir l’aval du ministère. Pour répondre rapidement aux besoins des citoyens, nous avons proposé de réaliser nous-mêmes les travaux, et le résultat est maintenant concret », souligne le maire Robert Bibeau avec satisfaction.

Depuis quelques jours, un virage prioritaire à gauche en direction ouest est intégré à la séquence des feux. L'on croit que cela bénéficiera directement aux résidents des quartiers en développement Flavie-Poirier et Carré St-Charles, situés de part et d’autre de la rue Petite-Noraie.

Une réalisation phare pour la fin d’un mandat

« Nous avons multiplié les représentations au cours des dernières années et, récemment, notre directeur général a conclu une entente avec le MTMD. Je suis heureux de répondre positivement à cette demande largement partagée, et fier de pouvoir concrétiser ce projet à la fin de mon mandat. C’est l’une de mes dernières réalisations, et aussi l’une des plus attendues pour faciliter les déplacements et améliorer la sécurité au quotidien de centaines de Charlois », affirme le maire Bibeau.

Les travaux ont bénéficié d’une aide financière de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale du gouvernement québécois, sous la recommandation du député François St-Louis.

Parallèlement, la Ville poursuit ses efforts pour sécuriser et fluidifier la circulation dans ce secteur en pleine effervescence immobilière et commerciale. Dès ce printemps, de nouveaux feux de circulation seront installés à l’intersection de Petite-Noraie et de la rue Flavie-Poirier afin de renforcer la sécurité des piétons et d’accompagner l’essor du secteur.

