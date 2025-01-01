Une cérémonie festive
Le Centre d’hébergement de Repentigny a ouvert ses portes à la communauté
Par Salle des nouvelles
Le 26 septembre dernier, le Centre d’hébergement de Repentigny a ouvert ses portes aux acteurs de la communauté et aux familles des résidents afin de leur faire découvrir ses installations et la réalité quotidienne des usagers.
Unique dans la région, le Centre d’hébergement de Repentigny se distingue notamment par son expertise spécialisée. Accueillant 144 résidents et comptant sur une équipe dévouée d’environ 250 employés, il est aussi le seul établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière à disposer d’une unité pour les personnes aînées vivant avec des troubles du comportement, également connus sous le nom de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Grâce à la générosité des organismes et des partenaires de la région, plusieurs aménagements ont été réalisés au fil des ans, notamment dans les salles communes afin de stimuler et de divertir les résidents. Dans l’unité spécialisée, par exemple, un projecteur interactif installé au-dessus d’une table permet aux aînés de participer à des jeux adaptés, sécuritaires et engageants.
20 ans d’existence
Cette célébration marquait également le 20e anniversaire du centre. Pour l’occasion, une envolée de ballons biodégradables a été organisée, chacun d’entre eux arborant une couleur symbolisant les résidents et leur famille, les employés ainsi que les bénévoles et les partenaires. Ce moment empreint d’émotion a permis de souligner l’importance de la participation de tous dans l’histoire et la mission du centre.
« Depuis toujours, le CISSS est solidement ancré dans la communauté, en lien constant avec les citoyens, les organismes et les partenaires, afin de bâtir ensemble des milieux de vie chaleureux et inclusifs, comme le Centre d’hébergement de Repentigny. Merci de contribuer à la qualité des soins et des services offerts à la population et d’offrir à nos aînés des environnements empreints de bienveillance », a souligné Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.
Après deux décennies, le Centre d’hébergement de Repentigny peut être fier de ses accomplissements, portés par l’engagement fidèle de ses employés, la constance de ses bénévoles, l’implication des familles et le soutien indéfectible de ses partenaires.