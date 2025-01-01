Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Marche du Grand défoulement et de la course « Backyard Challenge »

Plus de 25 000 $ au profit des personnes touchées par un cancer

durée 14h00
6 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le dimanche 28 septembre, le parc Pierre-Charbonneau à Joliette a accueilli la première édition de La marche et de la course du Grand défoulement. Plus de 100 marcheurs et coureurs se sont réunis pour soutenir la Fondation québécoise du cancer et les 67 500 Québécois touchés par cette maladie chaque année.

Présenté par Desjardins, en collaboration avec Larivière et Massicotte, Pharmaciennes Inc. – Pharmacie d’expertise, cet événement est devenu un symbole d’espoir et de résilience, assurant la continuité des services essentiels offerts par la Fondation québécoise du cancer. Grâce à la générosité et à la participation des Lanaudois, l’événement a permis de récolter plus de 25 000 $.

Depuis sa création en 2018 au niveau provincial, La marche du Grand défoulement a généré plus de deux millions de dollars pour la Fondation, permettant ainsi de soutenir les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Les fonds récoltés financent des services cruciaux tels que l’hébergement, les thérapies complémentaires, ainsi que l’aide financière et juridique, dans tout le Québec. L’événement joue également un rôle clé dans le financement des Services Info-cancer de la Fondation, qui offrent écoute, soutien et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un don de 150 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Publié le 2 octobre 2025

Un don de 150 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Ville de Saint-Charles-Borromée remet 150 000 $ sur cinq ans à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL).  Il s’agit de la continuité de sa contribution de la Grande campagne 2023-2026 de la fondation: Agir ensemble, pour l’humain. La Ville ajoute également une contribution à l’événement Lumière, qui lui permet de ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

Publié le 30 septembre 2025

Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

La cinquième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu mardi, une journée où les Canadiens réfléchissent aux séquelles des pensionnats et se souviennent des survivants et de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. L'ère des pensionnats autochtones désigne une période comprise entre 1857 et 1996, durant laquelle 150 000 ...

LIRE LA SUITE
Présence de la grande faune aux abords des routes

Publié le 29 septembre 2025

Présence de la grande faune aux abords des routes

Les mois d'octobre et de novembre constituent l'une des période où le danger de heurter un animal sur les routes de la province est le plus grand. C'est pourquoi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle les automobilistes à la prudence lors de leurs déplacements. On explique que la présence accrue de la grande faune ...

LIRE LA SUITE