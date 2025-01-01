Plus de 25 000 $ au profit des personnes touchées par un cancer

Le dimanche 28 septembre, le parc Pierre-Charbonneau à Joliette a accueilli la première édition de La marche et de la course du Grand défoulement. Plus de 100 marcheurs et coureurs se sont réunis pour soutenir la Fondation québécoise du cancer et les 67 500 Québécois touchés par cette maladie chaque année.

Présenté par Desjardins, en collaboration avec Larivière et Massicotte, Pharmaciennes Inc. – Pharmacie d’expertise, cet événement est devenu un symbole d’espoir et de résilience, assurant la continuité des services essentiels offerts par la Fondation québécoise du cancer. Grâce à la générosité et à la participation des Lanaudois, l’événement a permis de récolter plus de 25 000 $.

Depuis sa création en 2018 au niveau provincial, La marche du Grand défoulement a généré plus de deux millions de dollars pour la Fondation, permettant ainsi de soutenir les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Les fonds récoltés financent des services cruciaux tels que l’hébergement, les thérapies complémentaires, ainsi que l’aide financière et juridique, dans tout le Québec. L’événement joue également un rôle clé dans le financement des Services Info-cancer de la Fondation, qui offrent écoute, soutien et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.