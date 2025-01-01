Un don de 150 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Ville de Saint-Charles-Borromée remet 150 000 $ sur cinq ans à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL).

Il s’agit de la continuité de sa contribution de la Grande campagne 2023-2026 de la fondation: Agir ensemble, pour l’humain. La Ville ajoute également une contribution à l’événement Lumière, qui lui permet de devenir partenaire majeur de cette initiative, aux côtés de l’entreprise Bruneau électrique. Cet événement illumine un grand sapin devant le Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL), situé sur le territoire de la Ville. Ce sont ces gestes de cœur qui font toute une différence pour la fondation et qui contribuent à améliorer les soins de santé et les services sociaux.

« Il est toujours touchant de voir la communauté qui s’implique pour la cause. Ce geste est porteur de sens pour nous, car la plus grande installation desservie par la fondation, soit le CHDL, est sur le territoire de la Ville. C’est également à cet endroit que nous travaillons tous les jours, comme notre bureau y est installé. Nous sommes choyés et privilégiés d’être soutenus par la Ville », indique Maude Malo, directrice générale de la FSNL.

« Nous avons toujours été fiers de soutenir les grandes campagnes de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette contribution de 150 000 $ sur cinq ans témoigne de notre engagement à accompagner le développement des services de santé dans notre région. Nous souhaitons poursuivre cette générosité dans les années à venir, car la santé et le bien-être de nos citoyens sont au cœur de nos priorités », a fait valoir M. Robert Bibeau, maire de la Ville de Saint-Charles-Borromée.