Lavaltrie tient sa 13e édition de sa Soirée reconnaissance des bénévoles

La Ville de Lavaltrie a convié plus de 200 bénévoles issus de divers horizons, le 19 septembre, pour sa 13e édition de la Soirée reconnaissance des bénévoles. Il s'agit d'un événement biennal dédié à souligner l’engagement exceptionnel des bénévoles et des organismes qui enrichissent la vie communautaire lavaltroise.

La soirée s'est déroulée au Café culturel de la Chasse-galerie. Guidés par la thématique de la magie, les convives ont été plongés dans une ambiance à la fois féérique et conviviale.

Une « table des mots magiques » invitait les participants à rédiger des messages d’encouragement destinés aux bénévoles et aux organismes. Dix chanceux ont également remporté une boîte découverte gourmande, offerte par la Ville de Lavaltrie en collaboration avec l’entreprise locale Foodpass.

Un spectacle à la hauteur de leur engagement

Pour clore la soirée, les bénévoles ont assisté à un spectacle signé Alain Choquette, sommité dans l’art de la magie.

Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, a profité de l’occasion pour saluer leur contribution essentielle à la vie communautaire : « La magie du bénévolat, c’est de voir des gestes simples se transformer en une force collective qui fait grandir Lavaltrie. Cette soirée de reconnaissance est l’occasion de souligner l’apport inestimable de nos bénévoles, qui contribuent chaque jour à faire de notre ville un milieu accueillant, solidaire et vivant. »

Les bénévoles lavaltrois au cœur de la communauté

Lavaltrie compte plus de 40 organismes actifs dans les domaines sportif, culturel, communautaire et de loisirs. Des centaines de bénévoles y jouent un rôle clé, contribuant à faire de Lavaltrie un milieu dynamique, animé et attrayant.