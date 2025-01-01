Les travaux automnales débutent sur le territoire de St-Charles-Borromée

Cet automne, la Ville de Saint-Charles-Borromée entreprendra plusieurs chantiers d’infrastructure et de pavage. Ces divers travaux pourraient entraîner des entraves et des contraintes temporaires pour la population.

La Ville a envoyé par voie de communiqué les informations concernant les chantiers à venir. On indique que ces interventions sont nécessaires afin de moderniser le réseau routier et à entretenir les installations municipales. C'est une question de sécurité et d'assurer le bien-être des citoyens.

Travaux routiers

Des travaux de pavage sont prévus à la mi-octobre, pour une durée d'environ deux semaines dans la rue Anatole Partenais et Impasse-Dupuis.

Dès le début octobre, pour une durée de quatre semaines, les équipes procéderont à l'installation de trottoirs dans la rue Flavie-Poirier.

Durant ces périodes, certaines rues seront fermées, avec accès limité à la circulation locale seulement.

Rue de la Visitation

Dès cet automne, d'ici à ce que la suite des travaux majeurs sur la rue de la Visitation reprenne, un programme de resurfaçage sera lancé afin d’améliorer l’état et le confort de roulement sur certains tronçons jugés prioritaires. Un budget de plus de 50 000 $ y sera consacré, permettant d’intervenir à des endroits ciblés pour prolonger la durée de vie de la chaussée en attendant sa reconstruction.

Les sections visées sont : la rue de la Visitation, entre le chemin du Golf et la rue de la Petite-Noraie, la rue de la Petite-Noraie, entre les rues de l’Entente et Lorenzo-Gauthier, et le boulevard Sainte-Anne, à l’intersection de la rue Bousquet

Travaux d’infrastructure

Les travaux de finition du garage municipal se poursuivent en octobre. De plus, la station d’eau potable Robert-Boucher, dont la construction a débuté en septembre 2024, verra la poursuite de ses travaux pour optimiser les systèmes et garantir la qualité de l’eau. Ces deux projets devraient être complètement terminés en novembre prochain.

Pour s’informer sur les chantiers et obtenir des renseignements sur les projets, les citoyens peuvent consulter l’Info-travaux sur vivrescb.com.