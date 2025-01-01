Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Remis à la Société canadienne du cancer

Journée « jaune »: Le Club de golf de Joliette récolte plus de 15 000 $

durée 11h00
26 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Club de golf de Joliette a récolté la somme de 15 085$ dans le cadre de sa journée « jaune » qui s’est déroulée le 5 septembre dernier.

Grâce à la générosité des participants, partenaires et bénévoles, l’activité a connu un franc succès et a permis de soutenir une cause qui touche de près ou de loin de nombreuses familles. Les fonds recueillis seront remis à la Société canadienne du cancer afin de contribuer à la recherche, au soutien des personnes atteintes et à la sensibilisation.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire de cet événement une réussite. C’était une première pour nous, pour moi, un tel défi et nous savons que chaque geste de solidarité fait une réelle différence dans la vie de ceux qui traversent l’épreuve du cancer», souligne madame Mainville. Elle en profite pour remercier les principaux acteurs de cette première édition, M. François St-Louis, député circonscription de Joliette pour la CAQ, M. Joël Landry, directeur général des Caisses Desjardins de Joliette et M. Pierre Lambert, Meunerie Dalphond, lesquels ont agi à titre de serveurs d’un soir.

Mme Mainville souligne également la belle collaboration avec l’équipe de la Terrasse 19 (Anne-Marie Barrette et Jasmine Vézina) ainsi qu’avec M. René Laporte et sa fille Karine, lesquels, ont offert la soirée musicale et dansante gracieusement. Plusieurs autres acteurs et bénévoles ont pris part à l’organisation et nous les remercions chaleureusement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Publié hier à 17h00

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances. Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les ...

LIRE LA SUITE
Une résidente de Lanaudière remporte 1 000 $ par semaine à vie

Publié hier à 14h00

Une résidente de Lanaudière remporte 1 000 $ par semaine à vie

Nadine Bernard, une résidente de Lanaudière, a remporté le gros lot de la loterie Gagnant à vie lui donnant 1 000 $ par semaine à vie.  Alors qu’elle était au comptoir de service, à l’épicerie, son attention a été attirée par cette loterie et elle a décidé d’y tenter sa chance, pour la troisième fois à vie. Une fois arrivée chez elle, elle a ...

LIRE LA SUITE
Bonification de services pour les soins préhospitaliers d’urgence

Publié hier à 10h00

Bonification de services pour les soins préhospitaliers d’urgence

Afin d’améliorer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait le 5 juin, la bonification de la couverture ambulancière, le déploiement accru des services de premiers répondants et l’installation de défibrillateurs externes automatisés (DEA) additionnels à travers le Québec. La région ...

LIRE LA SUITE