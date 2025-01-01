Journée « jaune »: Le Club de golf de Joliette récolte plus de 15 000 $

Le Club de golf de Joliette a récolté la somme de 15 085$ dans le cadre de sa journée « jaune » qui s’est déroulée le 5 septembre dernier.

Grâce à la générosité des participants, partenaires et bénévoles, l’activité a connu un franc succès et a permis de soutenir une cause qui touche de près ou de loin de nombreuses familles. Les fonds recueillis seront remis à la Société canadienne du cancer afin de contribuer à la recherche, au soutien des personnes atteintes et à la sensibilisation.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire de cet événement une réussite. C’était une première pour nous, pour moi, un tel défi et nous savons que chaque geste de solidarité fait une réelle différence dans la vie de ceux qui traversent l’épreuve du cancer», souligne madame Mainville. Elle en profite pour remercier les principaux acteurs de cette première édition, M. François St-Louis, député circonscription de Joliette pour la CAQ, M. Joël Landry, directeur général des Caisses Desjardins de Joliette et M. Pierre Lambert, Meunerie Dalphond, lesquels ont agi à titre de serveurs d’un soir.

Mme Mainville souligne également la belle collaboration avec l’équipe de la Terrasse 19 (Anne-Marie Barrette et Jasmine Vézina) ainsi qu’avec M. René Laporte et sa fille Karine, lesquels, ont offert la soirée musicale et dansante gracieusement. Plusieurs autres acteurs et bénévoles ont pris part à l’organisation et nous les remercions chaleureusement.