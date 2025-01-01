Une résidente de Lanaudière remporte 1 000 $ par semaine à vie

Nadine Bernard, une résidente de Lanaudière, a remporté le gros lot de la loterie Gagnant à vie lui donnant 1 000 $ par semaine à vie.

Alors qu’elle était au comptoir de service, à l’épicerie, son attention a été attirée par cette loterie et elle a décidé d’y tenter sa chance, pour la troisième fois à vie. Une fois arrivée chez elle, elle a gratté son billet et a eu la surprise de découvrir trois symboles « VIE » dans un même jeu.

Étonnée, elle a pris soin de relire plusieurs fois les règlements pour s’assurer qu’elle avait bel et bien remporté un gros lot. Nadine était plus que fébrile après coup.

Elle e prévoit se gâter avec l’achat d’une nouvelle voiture.

Le billet gagnant a été acheté au Maxi et Cie situé à Saint-Lin–Laurentides. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.