Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Nadine Bernard

Une résidente de Lanaudière remporte 1 000 $ par semaine à vie

durée 14h00
25 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Nadine Bernard, une résidente de Lanaudière, a remporté le gros lot de la loterie Gagnant à vie lui donnant 1 000 $ par semaine à vie. 

Alors qu’elle était au comptoir de service, à l’épicerie, son attention a été attirée par cette loterie et elle a décidé d’y tenter sa chance, pour la troisième fois à vie. Une fois arrivée chez elle, elle a gratté son billet et a eu la surprise de découvrir trois symboles « VIE » dans un même jeu.

Étonnée, elle a pris soin de relire plusieurs fois les règlements pour s’assurer qu’elle avait bel et bien remporté un gros lot. Nadine était plus que fébrile après coup. 

Elle e prévoit se gâter avec l’achat d’une nouvelle voiture.

Le billet gagnant a été acheté au Maxi et Cie situé à Saint-Lin–Laurentides. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Publié à 17h00

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances. Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les ...

LIRE LA SUITE
Bonification de services pour les soins préhospitaliers d’urgence

Publié à 10h00

Bonification de services pour les soins préhospitaliers d’urgence

Afin d’améliorer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait le 5 juin, la bonification de la couverture ambulancière, le déploiement accru des services de premiers répondants et l’installation de défibrillateurs externes automatisés (DEA) additionnels à travers le Québec. La région ...

LIRE LA SUITE
La campagne de Centraide Lanaudière est lancée !

Publié à 8h00

La campagne de Centraide Lanaudière est lancée !

Le 18 septembre dernier, Centraide Lanaudière a donné le coup d’envoi à sa campagne 2025, lors d’un événement tenu dans les locaux de l’entreprise Devolutions. Sous le slogan « À go, on Centraide », cette campagne mobilise citoyens, entreprises et organisations pour soutenir des solutions durables aux enjeux sociaux de notre région. « Chez ...

LIRE LA SUITE