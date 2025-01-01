Sur le territoire de Lanaudière
Bonification de services pour les soins préhospitaliers d’urgence
Par Salle des nouvelles
Afin d’améliorer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait le 5 juin, la bonification de la couverture ambulancière, le déploiement accru des services de premiers répondants et l’installation de défibrillateurs externes automatisés (DEA) additionnels à travers le Québec. La région de Lanaudière compte dans ces mesures.
Ces investissements visent à réduire les délais d’intervention et à assurer à la population des soins rapides, sécuritaires et de qualité.
Un soutien aux municipalités pour le programme des premiers répondants
Le nouveau programme des premiers répondants a pour objectif de mobiliser et de soutenir les municipalités dans leur rôle au sein de la chaîne d’intervention préhospitalière. Il vise également à assurer un déploiement efficient et agile des services, afin d’accroître le nombre de services déployés et la proportion de la population couverte.
Un engagement ancré dans la région
Dans Lanaudière, 46 des 58 municipalités du territoire offrent déjà ce service. Grâce à cet engagement soutenu, plus de 510 premiers répondants ont la capacité d’intervenir quotidiennement auprès de 215 000 citoyens.
Les services préhospitaliers d’urgence du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière ont un objectif clair : promouvoir et atteindre les cibles définies dans le plan d'action du gouvernement, afin d’améliorer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence.
Pour atteindre cet objectif, l’équipe des services préhospitaliers d’urgence du CISSS collabore étroitement avec les municipalités afin de mettre en œuvre la nouvelle entente de services et d’accompagner celles qui souhaitent l’implanter.
Rôle vital des premiers répondants dans la chaîne préhospitalière
Les premiers répondants jouent un rôle déterminant dans la chaîne d’intervention préhospitalière. Leur proximité avec les communautés et leur rapidité d’action permettent d’obtenir les résultats suivants : réduire la mortalité et la morbidité en situation d’urgence, assurer une collaboration optimale avec les services ambulanciers, offrir des soins coordonnés et continus et gagner un temps précieux lors des appels urgents.