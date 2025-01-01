Nous joindre
Sous le slogan « À go, on Centraide »

La campagne de Centraide Lanaudière est lancée !

durée 08h00
25 septembre 2025
Le 18 septembre dernier, Centraide Lanaudière a donné le coup d’envoi à sa campagne 2025, lors d’un événement tenu dans les locaux de l’entreprise Devolutions. Sous le slogan « À go, on Centraide », cette campagne mobilise citoyens, entreprises et organisations pour soutenir des solutions durables aux enjeux sociaux de notre région.

« Chez Centraide, notre souhait est de rassembler et d’agir pour bâtir des communautés inclusives, solidaires et sans pauvreté. Donner à Centraide, ce n’est pas seulement un geste de générosité, c’est un investissement collectif pour améliorer la qualité de vie des personnes d’ici », rappelle Isabelle Milliard, directrice du développement et des partenariats.

Pourquoi agir maintenant ?

La crise du logement, l’inflation et l’anxiété financière touchent de plein fouet nos régions, mettant de plus en plus de personnes dans des situations de précarité et de vulnérabilité.

« Bien qu’une personne sur cinq reçoit notre aide, c’est plutôt cinq personnes sur cinq en bénéficient. En soutenant un réseau d'organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c’est toute la communauté qui en profite », explique Mme Milliard.

Détails du lancement

Près de 70 partenaires des milieux des affaires et communautaire étaient réunis pour le lancement de la campagne 2025. Des organismes soutenus par Centraide sont venus témoigner de l’impact concret de l’organisation dans leur quotidien.

L’événement a aussi été l’occasion pour l’entreprise hôte Dévolutions d’annoncer un don majeur de 50 000 $ au fonds dédié Centraide Lanaudière. Ce don permettra notamment au véhicule Vagabond des Berges de l’organisme Travail de rue Lavaltrie d’aller à la rencontre des populations vulnérables afin d’offrir des services de proximité. Il contribuera également à un projet porteur en collaboration avec la Table des préfets de Lanaudière pour soutenir le Festiv’ados et assurer sa pérennité jusqu’en 2027.

Autre bonne nouvelle de la soirée : la Fondation Martin Crête a annoncé un don de 25 000 $ à Centraide Lanaudière et à Centraide Hautes-Laurentides, venant ainsi renforcer la chaîne de solidarité régionale.

Pour se mobiliser

Le soutien des donateurs et des entreprises est la clé pour bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes, offrant ainsi un avenir meilleur à celles et eux qui en ont le plus besoin. Que ce soit par un don unique, un don mensuel, un don corporatif, une campagne en milieu de travail ou en devenant bénévole, chaque geste compte.

Pour contribuer à la campagne de Centraide Lanaudière, consultez leur site web : centraide-lanaudiere.com

À propos de Centraide Lanaudière

Centraide Lanaudière soutient chaque année un réseau d'organismes communautaires qui répondent à des besoins essentiels : sécurité alimentaire, logement, soutien aux jeunes et aux familles, lutte contre l’isolement, santé mentale, etc.

Les dons faits ici restent ici. Chaque dollar investi contribue à bâtir une société plus juste, plus humaine et plus solidaire.

Pour en savoir plus sur Centraide Lanaudière, visitez leur site web : https://centraide-rcoq.ca/lanaudiere/ .

