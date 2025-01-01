Inauguration de la nouvelle Cour municipale commune de Joliette

La Ville de Joliette a célébré hier l’inauguration officielle de l’Édifice Michèle-Pauzé, qui deviendra le nouveau chef-lieu de la Cour municipale commune, en présence de dignitaires, représentants des municipalités/villes partenaires, équipe de réalisation du projet, membres du personnel de la cour et médias.

« L’Édifice Michèle-Pauzé favorisera une justice de proximité, moderne et accessible, tout en optimisant l’espace de l’hôtel de ville, en préservant notre patrimoine et en soutenant le développement durable. Ce projet s’inscrit dans la réforme de 2023 qui a renforcé l’indépendance des cours municipales, au service des citoyen(ne)s d’aujourd’hui et de demain », a déclaré le maire de Joliette et préfet de la MRC, Pierre-Luc Bellerose.

Situé au 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud à Joliette, l’édifice abritera officiellement la Cour municipale commune à compter du 1er janvier 2026. D’ici là, tous les services de la cour sont maintenus exclusivement à l’hôtel de ville, situé au 614, boulevard Manseau.

Indépendance judiciaire et confiance du public : un projet de la Ville de Joliette

La réalisation de l’Édifice Michèle-Pauzé est une initiative de la Ville de Joliette, qui a investi un total de 7,85 M$ pour ce projet. Ce choix traduit une volonté claire d’investir dans une infrastructure de qualité, contemporaine, écoresponsable et mieux adaptée aux réalités citoyennes.

Ce projet s’harmonise avec la vision du ministère de la Justice, en mettant de l’avant l’indépendance du système judiciaire et sa séparation de l’administration municipale, renforçant ainsi la confiance du public envers le système de justice.

La Cour municipale commune dessert les dix municipalités/villes de la MRC, soit Joliette, Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie, Saint-Paul, Saint-Thomas et le village de Saint-Pierre, conformément à l’entente intermunicipale signée en avril dernier.

Hommage à Michèle Pauzé

Donner à l’édifice le nom de l’honorable juge Michèle Pauzé constitue un geste empreint de reconnaissance et de respect envers une pionnière du monde judiciaire québécois. Originaire de Joliette et première magistrate à ordonner le retrait de symboles religieux d’un édifice public, elle a incarné avec courage et intégrité le principe de neutralité de l’État. Son parcours et son héritage laissent une empreinte durable dans notre mémoire collective et dans l’histoire de la justice québécoise.

Une justice tournée vers l’avenir

Avec ses processus optimisés, la Cour municipale commune s’inscrit dans une démarche de justice sans papier, à la fois simplifiée et innovante : portail du juge et du procureur ainsi que dépôt virtuel des preuves.