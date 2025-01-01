Les Canadiens continuent de bouder les voyages aux États-Unis

Statistique Canada indique mardi que, pour la deuxième fois seulement en près de deux décennies — hors pandémie, le nombre de résidents américains venus au Canada en juillet a dépassé celui des résidents canadiens qui en sont revenus.

Le même déséquilibre s’est produit en juin de cette année, mais, auparavant, il remontait à juin 2006, excluant août et septembre 2021, pendant la pandémie.

Ce changement s’explique par le fait que les Canadiens ont boudé les voyages aux États-Unis en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les produits canadiens.

En juillet, le nombre de voyages de retour des États-Unis par des résidents du Canada a diminué de 32,4 % sur un an, pour atteindre près de 2,6 millions, tandis que le nombre de voyages au Canada effectués par des résidents américains a reculé de 3,0 % par rapport à l’année précédente, pour totaliser près de 3,3 millions.

Par ailleurs, Statistique Canada indique que le nombre de voyages au Canada effectués par des résidents de pays d’outre-mer en juillet a grimpé de 10,3 % par rapport au même mois l’an dernier. Les arrivées en provenance d’Europe et d’Asie ont toutes deux enregistré une hausse de 10,3 % en juillet par rapport à l’année précédente.

Le nombre de voyages de retour de résidents canadiens en provenance de pays d’outre-mer en juillet a augmenté de 8,3 % par rapport à l’année précédente.