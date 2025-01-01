Nous joindre
Aide aux industries, commerces et institutions

MRC de Joliette : une initiative pilote en gestion des matières résiduelles

durée 11h00
23 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La MRC de Joliette lance une nouvelle initiative pilote pour aider les industries, commerces et institutions (ICI) à mieux gérer leurs matières résiduelles. Ce projet offre gratuitement un accompagnement personnalisé pour réduire l'impact environnemental, générer des économies et mobiliser les équipes autour de pratiques écoresponsables

Les ICI volontaires bénéficieront gratuitement :

De diagnostics précis adaptés à leurs activités pour mieux comprendre et gérer leurs déchets ;

De conseils techniques pour optimiser les coûts, la réduction, le tri et la valorisation des matières résiduelles ;

D’un suivi rigoureux permettant de mesurer les bénéfices environnementaux et économiques de leurs actions ;

Et d’une démarche collaborative favorisant l'implication des employés et une image d'entreprise responsable.

Un levier pour la performance économique et environnementale

En participant à cette initiative, les organisations pourront non seulement réduire leurs coûts liés à la gestion des déchets, mais également répondre aux attentes croissantes de leurs clients et partenaires en matière de développement durable. Ce projet s'inscrit dans une dynamique régionale et provinciale plus large qui vise à promouvoir une économie circulaire et une meilleure gestion des ressources.

« La MRC de Joliette est fière de renforcer ses efforts en faveur d'une gestion plus responsable des matières résiduelles. Cette initiative pilote, qui mise sur l'innovation et la mobilisation de nos partenaires, témoigne de notre volonté d'accompagner les ICI dans leurs défis actuels et futurs. Ensemble, nous construisons une région plus durable, performante et solidaire. » — Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette

Une initiative évolutive et collaborative

Cet accompagnement est conçu pour évoluer au rythme des retours d'expérience et des collaborations, avec l'objectif d'élargir sa portée progressivement et d'inspirer d'autres acteurs du territoire.

Appel à la participation

Les ICI intéressées à rejoindre cette démarche sont invitées à contacter madame Angela Bedoya, conseillère en développement – gestion des matières résiduelles, pour plus d'informations ou pour soumettre leur candidature à l'adresse suivante : [email protected] .

