Notre-Dame-des-Prairies fait un don de 10 238 $ à Moisson Lanaudière

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a procédé à la remise d’un chèque de 10 238 $ à Moisson Lanaudière, la seule banque alimentaire de la région.

Cette contribution, entérinée lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 25 août 2025, représente la moitié des coûts annuels liés au transport, au tri, à la préparation et à l’entreposage des denrées distribuées aux organismes desservant directement la population prairiquoise.

Moisson Lanaudière recueille et redistribue chaque année plus de 2 millions de kilos de denrées, d’une valeur marchande de 27,5 M $, permettant d’aider chaque mois plus de 50 000 personnes, dont près de 36 % sont des enfants.

« Au nom de toute notre équipe, je tiens à remercier chaleureusement la municipalité de Notre-Dame-des-Prairies pour son don de 10 238 $. Cet appui nous touche profondément. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur votre générosité et votre engagement auprès de notre mission, et c’est une force précieuse qui nous permet d’aider près de 50 000 personnes chaque mois. » – Céline Gauthier, directrice générale de Moisson Lanaudière

La mairesse Suzanne Dauphin a souligné l’importance de ce partenariat : « La lutte contre l’insécurité alimentaire exige des gestes concrets. En soutenant Moisson Lanaudière, nous investissons dans la dignité et le mieux-être de nos citoyennes et citoyens. Ce don illustre la volonté du conseil municipal de bâtir une communauté solidaire où chaque personne peut compter sur un filet social fort. »

La Ville invite les Prairiquoises et Prairiquois à découvrir la mission de Moisson Lanaudière et à contribuer, selon leurs moyens, aux initiatives qui favorisent la sécurité alimentaire dans l’ensemble de la région.