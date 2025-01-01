Le service des Incendies de Joliette organise une collecte de sang

Le service des Incendies de Joliette convie la population à sa collecte de sang annuelle, qui se tiendra les 1er, 2 et 3 octobre 2025 à l’entrée 1 des Galeries Joliette.

« Donner son sang, c’est poser un geste profondément humain, porteur d’espoir et de vie. L’engagement constant de nos pompiers illustre une fois de plus que la solidarité est au cœur de notre identité collective », souligne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Serez-vous l’une des personnes qui sauveront des vies cet automne?

Parce qu’aider fait partie intégrante de leur mission, les pompiers de Joliette vous invitent à relever vos manches et poser ce grand geste de solidarité envers les personnes en attente d’une transfusion ou de produits sanguins. Cette collecte vise à répondre à ce besoin urgent et constant.

Prenez rendez-vous dès maintenant par téléphone au 1 800 343-7264, par courriel à [email protected] ou via un formulaire sur le site Web de Hema-Québec.