Dans la municipalité de Saint-Paul
Réussite pour la campagne de sensibilisation à la sécurité routière
Par Salle des nouvelles
La Municipalité de Saint-Paul dresse un bilan très positif des activités terrain réalisées dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière « Moins vite = plus prudent. Fais le calcul, ralentis! », lancée à l’occasion de la rentrée scolaire.
Les actions menées les 4 et 5 septembre devant les écoles primaires de Saint-Paul, en collaboration avec la SAAQ, la Sûreté du Québec ainsi que l’équipe municipale, ont permis de sensibiliser efficacement les automobilistes et les parents à l’importance de ralentir dans les zones scolaires. L’accueil chaleureux des équipes sur le terrain et les échanges avec les citoyens ont démontré un réel engagement de la communauté envers la sécurité des jeunes piétons.
Le kiosque d’information tenu au parc Amyot le 14 septembre, dans le cadre de la Fête de la Rentrée, a également connu un franc succès. De nombreux citoyens ont pris le temps de s’informer, de poser des questions et de partager leurs préoccupations, confirmant l’importance de maintenir un dialogue ouvert sur les enjeux de sécurité routière. Les bracelets réfléchissants remis aux enfants ont également fait fureur auprès des familles!
Une campagne rendue possible grâce à la SAAQ
La Municipalité tient à souligner que cette campagne de sensibilisation a été rendue possible grâce à la participation financière de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Ce soutien a permis de déployer des actions concrètes sur le terrain en plus de la campagne de sensibilisation et de renforcer les efforts de prévention auprès de la population.
Des résultats concrets et une mobilisation citoyenne
Grâce aux investissements réalisés par la Municipalité, notamment l’installation de bollards permanents, de dispositifs « kali-flash » et l’aménagement de trottoirs, les milieux de vie sont mieux adaptés aux déplacements sécuritaires des enfants.
« Nous sommes très fiers de la mobilisation citoyenne et de la collaboration entre les différents partenaires. Ces activités ont permis de renforcer notre message et de rappeler que la sécurité routière est une responsabilité partagée », souligne M. Alain Bellemare, maire de Saint-Paul.