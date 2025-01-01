Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans la municipalité de Saint-Paul

Réussite pour la campagne de sensibilisation à la sécurité routière

durée 11h03
19 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Municipalité de Saint-Paul dresse un bilan très positif des activités terrain réalisées dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière « Moins vite = plus prudent. Fais le calcul, ralentis! », lancée à l’occasion de la rentrée scolaire.

Les actions menées les 4 et 5 septembre devant les écoles primaires de Saint-Paul, en collaboration avec la SAAQ, la Sûreté du Québec ainsi que l’équipe municipale, ont permis de sensibiliser efficacement les automobilistes et les parents à l’importance de ralentir dans les zones scolaires. L’accueil chaleureux des équipes sur le terrain et les échanges avec les citoyens ont démontré un réel engagement de la communauté envers la sécurité des jeunes piétons.

Le kiosque d’information tenu au parc Amyot le 14 septembre, dans le cadre de la Fête de la Rentrée, a également connu un franc succès. De nombreux citoyens ont pris le temps de s’informer, de poser des questions et de partager leurs préoccupations, confirmant l’importance de maintenir un dialogue ouvert sur les enjeux de sécurité routière. Les bracelets réfléchissants remis aux enfants ont également fait fureur auprès des familles!

Une campagne rendue possible grâce à la SAAQ

La Municipalité tient à souligner que cette campagne de sensibilisation a été rendue possible grâce à la participation financière de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Ce soutien a permis de déployer des actions concrètes sur le terrain en plus de la campagne de sensibilisation et de renforcer les efforts de prévention auprès de la population.

Des résultats concrets et une mobilisation citoyenne

Grâce aux investissements réalisés par la Municipalité, notamment l’installation de bollards permanents, de dispositifs « kali-flash » et l’aménagement de trottoirs, les milieux de vie sont mieux adaptés aux déplacements sécuritaires des enfants.

« Nous sommes très fiers de la mobilisation citoyenne et de la collaboration entre les différents partenaires. Ces activités ont permis de renforcer notre message et de rappeler que la sécurité routière est une responsabilité partagée », souligne M. Alain Bellemare, maire de Saint-Paul.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Espace citoyen CIVIS : une version bonifiée et simplifiée

Publié hier à 10h00

Espace citoyen CIVIS : une version bonifiée et simplifiée

Partenaires de longue date dans le développement de l’Espace citoyen CIVIS, les Villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée (SCB) annoncent une importante évolution de la plateforme. Portées par la volonté de faciliter l’accès aux services, d’accélérer les interactions et de renforcer le lien de proximité, ces nouveautés viennent enrichir et ...

LIRE LA SUITE
Plus de 428 000 Québécois quittent les urgences sans avoir été soignés

Publié hier à 9h00

Plus de 428 000 Québécois quittent les urgences sans avoir été soignés

Des centaines de milliers de Canadiens quittent chaque année les urgences sans avoir été soignés, une tendance qui continue de prendre de l'ampleur. Le Québec est la province qui compte le plus de patients qui repartent à la maison sans soins, et de très loin. Selon un rapport de l'Institut économique de Montréal (IEDM) publié jeudi, en ...

LIRE LA SUITE
Les mariages de couples du même genre augmentent, mais le mariage reste peu fréquent

Publié le 17 septembre 2025

Les mariages de couples du même genre augmentent, mais le mariage reste peu fréquent

Vingt ans après avoir été légalisés au Québec en 2004, les mariages de couples du même genre ont atteint un sommet en 2024, soit 743, mais ces mariages ne représentent toujours que 3 % de l’ensemble des mariages, une proportion qui est relativement stable depuis quelques années. Dans son Bulletin sur les mariages en 2024 publié mercredi, ...

LIRE LA SUITE