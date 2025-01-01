Espace citoyen CIVIS : une version bonifiée et simplifiée

Partenaires de longue date dans le développement de l’Espace citoyen CIVIS, les Villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée (SCB) annoncent une importante évolution de la plateforme. Portées par la volonté de faciliter l’accès aux services, d’accélérer les interactions et de renforcer le lien de proximité, ces nouveautés viennent enrichir et simplifier l’expérience des utilisateurs.

Avec cette mouture améliorée, CIVIS passe à la vitesse supérieure : personnalisation du profil, ergonomie adaptée, expérience améliorée pour faciliter l’exploration des activités et centralisation des données citoyennes permettant une interface encore plus fluide et conviviale.

Ce qui change concrètement

De nombreuses fonctionnalités sont désormais disponibles sur les sites respectifs des Villes, notamment plusieurs requêtes d’interventions, telles que les demandes de permis et bien d’autres! Par ailleurs, les services des Loisirs s’unissent et offrent : un webzine commun, une seule boutique virtuelle pour magasiner ses activités de loisir ; un panier unique et un paiement centralisé, peu importe le territoire.

« Les outils en ligne, au sens large, occupent désormais une place centrale dans nos vies. C’est pourquoi le progrès numérique a été élevé au rang de levier stratégique à Joliette et à SCB. Nous sommes fiers d’augmenter les possibilités d’accès aux divers services municipaux, offrant ainsi à nos citoyens la liberté d’interagir avec leur Ville au moment qui leur convient, et ce, en toute simplicité! », affirme le maire de Saint-Charles-Borromée, Robert Bibeau.

« Comme l’a souligné mon collègue, cette formule modernisée de la plateforme témoigne de notre engagement à renforcer notre efficacité et à proposer une expérience à la hauteur des attentes d’une population connectée. Nous sommes heureux du travail accompli pour un CIVIS unifié, intuitif et convivial », renchérit le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

L’expertise d’un fleuron local

Grâce au partage des outils et à la collaboration avec Blanko, récompensée ce printemps par deux prix OCTAS pour son excellence en interfaces citoyennes, CIVIS offre aujourd’hui un panier de services élargi, plus accessible et moins coûteux. Rappelons que la plateforme a reçu en 2021 le Prix Plume d’argent de l’ACMQ et le Prix Excellence du Réseau des municipalités en TI, reconnaissant son impact collectif en matière de services et communications numériques.