St-Félix-de-Valois: trois projets mettant l'arbre au coeur du développement

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a adopté lors de la séance du conseil municipal du 10 mars dernier, trois projets dans le cadre de sa première politique de l'arbre. En effet, le conseil considère que l’arbre est au cœur du développement de la municipalité.

En plus de ces projets, le conseil a également adopté un programme de soutien à l’achat et mise maintenant sur des journées d’aide à la plantation pour les citoyens qui ont besoin d’aide pour y arriver. Ce programme offre un remboursement de 50 % pour un maximum de 100 $ afin de répondre à l’obligation d’avoir un arbre en façade de la réglementation.

« Cette politique est un élément important de nos engagements pour la transition écologique, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. En abordant la réglementation, les programmes de soutien, la sensibilisation, la lutte aux ilots de chaleur, la protection de la biodiversité, le maintien et l’accroissement de la canopée urbaine, ainsi que la protection des milieux naturels; cette politique élabore un portrait de la situation actuelle et établit les objectifs et les actions à réaliser pour atteindre les cibles que le conseil municipal s’est données. »

Contexte

Comme la majorité des municipalités du Québec, Saint-Félix-de-Valois poursuit son développement et son noyau urbain tend à s’étaler et se densifier. Ces dernières années, cela s’est traduit, dans le périmètre urbain, par un recul de la canopée. Des nouveaux quartiers ont été développés sans que l’arbre n’y retrouve une place de choix et cela a entraîné de nombreuses inquiétudes, entre autres quant à la protection des milieux naturels.

Dans sa Cartographie des pertes et des gains de milieux naturels dans la région de Lanaudière, la firme Géomont estime à 6,5 % les pertes nettes de milieux naturels survenues entre 2008 et 2018 dans la MRC de Matawinie. À Saint-Félix-de-Valois, où la majorité de ces pertes ont été observées, cela représente 90 hectares, soit l’équivalent de plus de 220 terrains de football. En plus du développement, les changements climatiques, les épidémies ou envahisseurs comme l’agrile du frêne ont également des impacts importants sur la santé des arbres.

L’arbre, infrastructure vivante

Cette politique vise à reconnaître les bénéfices concrets qu’apportent les arbres à notre communauté tant pour leur valeur environnementale que sociale. Les arbres y sont présentés comme une infrastructure municipale au même titre que l’aqueduc, les trottoirs et les bâtiments. Ils sont un levier essentiel à l’amélioration de la qualité de vie, en favorisant la santé et le bien-être des populations.

Cette politique vise donc à connaître, gérer, surveiller, entretenir, protéger et favoriser le développement du parc arboricole et la canopée de la Municipalité. Elle vise également à mobiliser les Féliciennes et Féliciens par la sensibilisation, l’éducation et la réglementation.

Déjà des actions réalisées

Un inventaire arboricole a permis de documenter avec précision le portrait actuel de l’arbre dans la Municipalité. Cet outil permettra de lutter de façon très concrète contre les changements climatiques en profitant des nombreux bienfaits des arbres en milieu urbain.

Journées d’aide à la plantation

Pour les personnes qui auraient des enjeux de capacité physique pour la plantation de leur arbre en façade comme le prévois le règlement, deux journées sont proposées grâce à la participation des Cadets du ARRAS 2973 les 1er novembre 2025 et 16 mai 2026. Les personnes intéressées à profiter de ce service doivent communiquer avec responsable en environnement d’ici le 27 octobre par courriel à environnement@st- felix-de-valois.com ou par téléphone au 450 889-5589 poste 7733.

Dépliant sur les arbres

Un dépliant regroupant l’ensemble des informations concernant les arbres : politique, programme de soutien, conseils, règlements, choses à considérer, références, etc. sera disponible sous peu à la mairie afin d’aider les citoyens dans le choix des essences, du positionnement et les autres facettes à savoir concernant ces infrastructures vertes essentielles.

Un comité mobilisé

La Municipalité tient à remercier les membres du comité en environnement qui ont contribué de façon significative à la création de cette politique. Les membres actuels : Clément Cortial, Francis Jodoin, Pierre- Antoine Laporte, le conseiller municipal et président du comité Daniel Ricard, la conseillère municipale Ingrid Haegeman. Des remerciements sont également de mise pour les anciens membres du comité : Benoit Fontaine et Claire Ladouceur. « Je tiens également à remercier l’équipe du service d’urbanisme, ainsi que le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) pour le soutien technique et financier, ajoute M. Daniel Ricard, conseiller municipal et président du comité en environnement ».

« En se mobilisant tous pour la protection et la plantation d’arbres dans notre communauté, je suis convaincue que notre municipalité pourra poursuivre et atteindre ses objectifs de se développer en harmonie avec la nature tout en profitant de ses avantages. » exprime Audrey Boisjoly.