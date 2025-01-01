Nous joindre
Collecte de retailles de cèdre

Notre-Dame-des-Prairies signe une entente avec Arbressence

durée 10h00
2 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

C’est lors de la séance du 25 août que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a officialisé un tout premier partenariat avec l’entreprise québécoise Arbressence pour la collecte de retailles de cèdre sur son territoire.

Ce service gratuit et sur inscription est offert aux Prairiquois dès maintenant, et ce, jusqu’à la première neige.

Service de collecte en trois étapes

Inscription et disposition des retailles :
Après avoir taillé leurs cèdres, les citoyennes et citoyens doivent d’abord compléter le formulaire en ligne à l’adresse suivante : arbressence.ca/reserver-une-collecte. Ils doivent ensuite déposer leurs retailles sur l’accotement, en prenant soin de ne pas bloquer les trottoirs, les pistes cyclables ni la circulation automobile.

Collecte :
Arbressence planifie un itinéraire de porte en porte couvrant l’ensemble du territoire – parcs municipaux, résidences, commerces et industries – en fonction des inscriptions reçues.

Valorisation :
Les retailles recueillies sont transportées jusqu’à la distillerie de Blainville, où elles sont transformées et mises en valeur.

À propos d’Arbressence

Arbressence est le plus grand producteur d’huile essentielle de cèdre au Canada. Depuis sa fondation en 2003 à Blainville, l’entreprise n'a cessé de croître, étendant ainsi son service de collecte à davantage de population. La mission de l’entreprise est d’o􏰀rir un service de collecte des retailles domestiques de cèdre dans le but d’en faire la transformation et la valorisation, le tout dans une perspective d’économie circulaire. Arbressence contribue ainsi à détourner des milliers de tonnes de matière des sites d'enfouissement.

