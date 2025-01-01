Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière
La Forêt Lacelle protégée à perpétuité à Saint-Gabriel-de-Brandon
Par Salle des nouvelles
Une forêt de 9 hectares du nom de Forêt Lacelle sera désormais protégée à perpétuité à Saint-Gabriel-de-Brandon grâce à La Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FiCEL). Il s'agit d'un premier milieu naturel protégé par l’organisme dans la MRC de D’Autray.
La Forêt Lacelle constitue un habitat forestier de qualité. Elle regroupe 73 espèces vasculaires et 83 espèces animales, dont 64 espèces d’oiseaux. De ce nombre, aucune espèce exotique envahissante n’a été observée. Quant aux espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être, cette propriété abrite trois espèces : la chauve-souris argentée, la chauve-souris rousse et la petite chauve-souris brune.
Constituée d’une mosaïque de milieux forestiers et de divers milieux humides ouverts ou arborescents, la Forêt Lacelle fait partie d’une vaste matrice naturelle boisée de 23 000 hectares pratiquement ininterrompus de première importance, car elle facilite les déplacements de la faune et la flore en reliant les habitats isolés des basses-terres à ceux du piedmont et du plateau montagneux lanaudois.
« Depuis quelques années, chaque fois que je me promenais dans ma forêt, je craignais qu’un jour elle ne disparaisse à la faveur d’un projet résidentiel. Je souhaitais aussi sauvegarder la faune qui l’habite et les avantages écologiques pour les générations futures. Cependant, j’avais un problème, je ne savais pas comment y arriver. Puis, un jour une amie de l’Ile Verte me parle du rôle protecteur de la fiducie écologique de L’Île Verte. Plus tard, sa directrice me transmet les coordonnés d’une fiducie de conservation dans Lanaudière. Me voilà ravie et soulagée. Grâce à la FiCEL, ma forêt sera protégée à perpétuité. Tout un soulagement » Mme Lucille Lacelle, qui a fait don de sa terre de 9 hectares à Saint-Gabriel-de-Brandon.
La FiCEL souhaite remercier l’appui financier de Conservation de la nature Canada, par l’intermédiaire de son projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec (ACSQ), pour lequel le gouvernement du Québec leur a octroyé une aide financière. Merci également à Environnement et Changement climatique Canada qui a soutenu financièrement le projet par l’entremise du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Enfin, un dernier merci au Réseau de milieux naturels protégés pour son accompagnement. Il sera possible prochainement de retrouver cette propriété et toutes celles protégées par la FiCEL et les autres organismes de conservation sur le Répertoire.org.