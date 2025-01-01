Entre Berthierville et Lanoraie
Autoroute 40 : Début des travaux de mise en place d’un nouveau ponceau
Les travaux visant à remplacer le ponceau qui s'est affaissé sous l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie et la route 158, à Berthierville, ont débuté et doivent durer entre 4 et 5 semaines.
Le ministère des Transports indique que les interventions seront réalisées de 7 h à 19 h, sept jours sur sept, et se dérouleront en deux phases. La première a débuté hier sur la chaussée en direction ouest et la deuxième sera effectuée sur la chaussée en direction est.
Pendant les travaux, la circulation sera maintenue sur une seule voie par direction et la limite de vitesse variera entre 50 et 80 km/h. Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l’autoroute 20.
Nouveau ponceau
Le nouveau ponceau sera en béton préfabriqué, d’une largeur de 1200 mm et d’une longueur totale de 70 mètres. Il est constitué de sections de 2,5mètres, reliées entre elles par des joints en caoutchouc. Ainsi, il sera d'une plus grande dimension que le précédent et traversera les deux voies dans chaque direction.
On assure que la dernière inspection du ponceau qui s'est écroulé avait eu lieu en juin dernier.
Le Ministère est conscient des désagréments occasionnés par cette entrave et déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l’autoroute 40 dans les meilleurs délais.
Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.