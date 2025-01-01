Une marche et une course pour la Fondation québécoise du cancer 

Le dimanche 28 septembre, la population de Joliette est invitée à venir participer à la 1er édition de La Marche du Grand défoulement et de la course « Backyard Challenge » en soutien à la Fondation québécoise du cancer.

La marche et la course auront lieu dans le sentier de l’île Vessot et du parc Riverain à Joliette pour soutenir les Lanaudois atteints d’un cancer et leurs proches. De façon individuelle ou en groupe, la population est invitée à s’inscrire à ce mouvement le site Web de jedonneenligne.org.

Les marcheurs seront invités à faire le trajet de 6 km une seule fois, alors que les coureurs pourront participer à un départ toutes les heures pendant 12 heures. L’horaire de la journée se trouve sur la page de l’événement.

Chaque pas et chaque dollar amassés contribueront à faire une différence réelle dans la vie des personnes touchées.

« Ma mère est décédée du cancer après plusieurs années de rémission. J’ai essayé de profiter de chaque moment avec elle, mais mes engagements professionnels m’en ont parfois empêché. Cette épreuve m’a marqué à jamais », confie Marc-Antoine Dequoy, joueur professionnel des Alouettes, ambasseur provincial de la 8e édition de la Marche du Grand défoulement.