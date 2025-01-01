Épisodes de congestion à prévoir
Circulation à contresens sur l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie
Par Salle des nouvelles
Le ministère des Transports a mis en place une circulation à contresens sur l’autoroute 40, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible.
Des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l’autoroute 20.
Cette configuration est nécessaire en raison de l'affaissement d'un ponceau situé sous les voies de la chaussée en direction ouest.
Les usagers sont invités à planifier leur déplacement et à consulter Québec 511 avant leur départ.