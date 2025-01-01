Nous joindre
Épisodes de congestion à prévoir

Circulation à contresens sur l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie

durée 13h30
26 août 2025
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports a mis en place une circulation à contresens sur l’autoroute 40, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible.

Des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l’autoroute 20.

Cette configuration est nécessaire en raison de l'affaissement d'un ponceau situé sous les voies de la chaussée en direction ouest.

Les usagers sont invités à planifier leur déplacement et à consulter Québec 511 avant leur départ.

