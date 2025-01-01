Le samedi 16 et dimanche 17 août
La 18e édition de l’événement cycliste de SLA Québec dans la région
Le samedi 16 et dimanche 17 août, dans le cadre de ses activités de financement, la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA Québec) tiendra la 18e édition de l’événement cycliste, ROULEZ SLA Québec, dans la région de Joliette.
C’est l’Hôtel Château Joliette qui sera le point de ralliement pour l’édition de cette année. Dès 9 h 30, toutes les personnes voulant encourager les cyclistes et soutenir la cause sont invités à y rejoindre la communauté SLA.
L’événement a pour objectif de recueillir des fonds pour soutenir la recherche et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SLA, aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. . Il vise également à rassembler la communauté et à amplifier leur voix afin de sensibiliser la population à cette maladie neurodégénérative.
Plus de 200 cyclistes et bénévoles sont attendus cette fin de semaine. Les cyclistes de tous les niveaux pédaleront entre 60 et 100 km durant un ou deux jours en traversant les municipalités de Berthierville, L’Assomption, Lavaltrie, Saint-Cuthbert, Sainte-Élizabeth, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Norbert, Saint-Sulpice et Saint-Thomas avec l’objectif d’amasser 300 000 dollars. Les participants peuvent également prendre part au ROULEZ SLA Québec virtuellement au moment et à l'endroit de leur choix, durant tout l'été. Depuis sa création en 2008, l'événement a permis de recueillir plus de 4,2 millions de dollars.
« À maintes reprises, la communauté de la SLA a démontré que l’union fait la force et qu’ensemble, nous pouvons aller plus loin pour vaincre la SLA » , mentionne Claudine Cook, Directrice générale de SLA Québec. « Cet événement permet de recueillir des fonds essentiels pour soutenir notre mission tout en envoyant un message d’espoir aux familles touchées par la SLA. » »
Personnes atteintes, familles et chercheurs roulent ensemble pour vaincre la SLA
Le Roulez SLA Québec compte parmi ses participants et ses bénévoles plusieurs personnes touchées par la maladie. Parmi eux, Carl L’Archevêque, originaire de Terrebonne et personne atteinte depuis 2015, en sera à sa deuxième participation comme cycliste. Malgré les défis imposés par la maladie, Carl conserve un profond espoir et continue de s’impliquer activement pour soutenir la recherche et la communauté. « Rester serein avec la maladie permet d'apprécier encore mieux les bonnes choses de la vie », déclare Carl L’Archevêque. Il représente la résilience et la solidarité qui animent les participants de ROULEZ SLA Québec.
L’événement accueillera aussi plusieurs chercheurs et professionnels de la santé œuvrant dans le domaine de la SLA, dont Dre Geneviève Matte, directrice de la clinique de SLA et maladies du neurone moteur du CHUM, Dre Angela Genge, directrice du Centre d'excellence pour la recherche et les soins aux patients atteints de la SLA à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal et Dr Stephan Botez, neurologue au CHUM, qui viendront rouler aux côtés de la communauté. Leur présence permettra de renforcer les liens entre médecins, chercheurs et participants, tout en soulignant que la recherche demeure la principale source d’espoir pour mieux comprendre la maladie, développer de nouvelles thérapies et, ultimement, trouver une cure.