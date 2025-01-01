Appel de projets pour créer un centre de biomasse en Matawinie

Dans le cadre du projet Signature Innovation « Révolution verte en Matawinie : des racines à la cime », la MRC de Matawinie annonce le lancement d’un appel à projets visant à faciliter la mise en place d’un centre de conditionnement et de stockage de biomasse ligneuse résiduelle dédiée à la bioénergie.

Pour appuyer cette initiative structurante, une aide financière non remboursable pouvant atteindre 300 000 $ est offerte grâce à un cofinancement entre la MRC et le volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Ce centre jouera un rôle clé dans le développement d’une filière régionale de bioénergie en assurant un approvisionnement fiable, de qualité et compétitif en biomasse destinée au chauffage de bâtiments agricoles, institutionnels et privés. En plus de favoriser l’économie circulaire et la réduction des gaz à effet de serre, ce projet s’inscrit dans une volonté de valoriser les ressources forestières disponibles sur le territoire, qu’elles proviennent de la forêt, des écocentres ou d’autres sources régionales.

«Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision d’un développement durable, enraciné dans le potentiel de notre territoire. En favorisant la valorisation de la biomasse locale, nous posons des gestes concrets pour réduire notre empreinte environnementale, soutenir notre économie et bâtir une Matawinie plus résiliente », souligne Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie.

Les organisations intéressées ont jusqu’au 5 septembre 2025 pour déposer leur lettre d’intention, et jusqu’au 24 octobre 2025 pour soumettre leur demande complète. Le projet doit être situé sur le territoire de la Matawinie.

Pour en savoir davantage ou pour soumettre un projet, contactez : Pascal Gauthier, conseiller aux entreprises – volet foresterie par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 834-5441 / 1 800 264-5441 poste 7088.