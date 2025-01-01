Nous joindre
CISSS de Lanaudière

Les Lanaudois invités à se protéger contre les piqûres de moustiques

durée 11h00
7 août 2025
Par Salle des nouvelles

Le Centre intégré de santé de services sociaux (CISSS) de Lanaudière invite les Lanaudois à se protéger contre les piqûres de moustiques au cours de l'été, et ce, jusqu’au premier gel.

Les piqûres de moustiques au Québec peuvent transmettre des infections, telles que le virus du Nil occidental (VNO).

Personnes les plus à risques de développer des complications du VNO

Les personnes de 50 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, et celles dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de développer des formes graves de cette maladie, telles qu’une méningite (infection de l’enveloppe du cerveau) ou une encéphalite (inflammation du cerveau) si elles sont piquées par un moustique infecté.

Conseils pour se protéger efficacement

La meilleure façon de prévenir ces infections est de se protéger contre les piqûres de moustiques et d’éviter la multiplication des moustiques dans votre environnement, grâce à de simples gestes : 

Appliquer un chasse-moustique à base de DEET ou d’icaridine sur la peau exposée;
Porter des vêtements longs et de couleur claire;
Installer des moustiquaires (portes, fenêtres, tentes, abris);
Couvrir les poussettes et les parcs pour enfants avec des filets moustiquaires;
Éliminer l’eau stagnante autour de votre maison (pots, gouttières, pneus entreposés,etc.).

Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur votre santé, vous pouvez communiquer avec Info-Santé. 

 

