Aider à la protection du papillon monarque par une sortie en plein air

Après quelques jours de conditions météorologiques plus clémentes, la chaleur et les orages seront de retour dans le sud du Québec, jeudi et vendredi. Environnement Canada a publié un avertissement de chaleur pour le Grand Montréal, la Montérégie et Lanaudière, prévenant que du temps chaud et humide est à l'horizon. Selon l'agence fédérale, la ...