Les Québécois repensent leur consommation d’alcool, révèle un portrait des habitudes

Les Québécois repensent leur consommation d’alcool, non pas pour se priver, mais pour mieux choisir. C’est ce que révèle «l’Indice A3», qui brosse le portrait des habitudes et des préférences des consommateurs grâce aux résultats d’un sondage Léger commandé par A3, un regroupement de 85 agences de vins, de bières et de spiritueux.

«Les habitudes changent. En fait, les gens consomment mieux, mais pas forcément plus. Ils sont sensibles à différents critères ou différents éléments sur les produits, comme l'origine, les certifications environnementales, les taux de sucre, le taux d'alcool. Ils consomment donc différemment», affirme la directrice générale d’A3, Catherine Lessard.

Elle souligne que ce constat est «en adéquation avec les tendances observées par la SAQ: les consommateurs boivent de façon plus réfléchie, en recherchant des produits de qualité».

Les résultats du sondage montrent effectivement que la qualité est le facteur le plus important (82 %) après le prix (88 %). Pour ce qui est de la provenance du pays, ce critère est jugé important par 57 % des clients.

C’est la deuxième année que ce collectif demande l’opinion de la population. Cette fois, on a ajouté des questions sur les facteurs environnementaux et de santé. Les conclusions sont que plus d’un tiers des Québécois vérifient assidûment le taux de sucre de leurs bouteilles d’alcool (35 %), tandis que près de la moitié (49 %) regardent le taux d’alcool pour des raisons de santé.

Pour des motifs environnementaux, une minorité de gens vérifient systématiquement si les produits qu’ils achètent sont biologiques (18 %).

Sébastien Auger, La Presse Canadienne