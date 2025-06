Ouverture des nouveaux locaux du CLSC Meilleur de Repentigny

Afin de faciliter l’accès aux soins et aux services pour la population, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière annonce l’ouverture du nouveau CLSC Meilleur de Repentigny, situé au 50, rue Thouin. L’entrée sera celle du pavillon Desjardins (porte 1) sur le côté du bâtiment du Centre à Nous.

Dès aujourd'hui, les équipes des services courants y accueilleront les usagers afin d’y offrir divers soins et services de santé, sur rendez-vous, tels que le traitement des plaies, les soins de cathéters, le retrait de sutures et d’agrafes, l’authentification des cartes d’assurance maladie, etc. Le centre d’abandon du tabac ainsi que la clinique de l’asthme et la clinique des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) pour les adultes offriront également des services. C’est aussi à ce moment que les équipes des soins à domicile y intégreront leurs nouveaux espaces.

D’ici novembre, voici les services qui seront offerts : Les services courants, une clinique de l’asthme, un centre d’abandon du tabagisme, une clinique de dépistage d’infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) pour les adultes, les équipes de soins à domicile, les services sociaux généraux, les services en santé mentale adulte, les équipes spécialisées en déficience visuelle et auditive, les équipes pour les enfants ayant un retard de développement, une déficience langagière ou motrice, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (0-7 ans).

De nouveaux espaces pour plus de services

Grâce à l’agrandissement du Centre à Nous, de nouveaux locaux ont été aménagés et les espaces ont été réorganisés sur 4 étages afin de mieux répondre aux besoins grandissants de la population dans ce secteur de la région. Ce nouvel environnement moderne favorisera une prise en charge plus efficace et un accès facilité aux professionnels de la santé.

La deuxième phase du projet sera achevée à l’automne. Les équipes des services spécialisés en déficience visuelle et auditive, les équipes pour les enfants ayant un retard de développement, une déficience langagière ou motrice, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (0-7 ans) ainsi que celles offrant des services en santé mentale adulte pourront alors accueillir les usagers et leur famille dans un nouvel environnement doté des dernières avancées technologiques, afin de poursuivre et d’améliorer l’offre de services.

Avec cette nouvelle installation, le CISSS de Lanaudière réaffirme son engagement à offrir des soins accessibles, diversifiés et adaptés aux besoins de la communauté. La proximité est également un grand atout qui facilitera le quotidien des usagers et du personnel.