Le tabagisme et la consommation d'alcool en baisse chez les adoslescents

Selon la plus récente Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, le tabagisme et la consommation d'alcool chez les adolescent sont en baisse.

Depuis 2011, cette enquête est réalisée tous les cinq ans et la Direction de santé publique de la Montérégie souhaite informer la population des plus récentes analyses qui permettent de suivre l’évolution de la santé des jeunes afin de proposer des pistes d'action aux parents et aux intervenants des milieux scolaire et communautaire.

La prévention et l'éducation sont essentielles pour réduire la consommation de tabac et des drogues chez les jeunes. En travaillant ensemble, parents, écoles et organismes communautaires peuvent créer un environnement sain et sécuritaire pour les jeunes.

Tabagisme en baisse

Les nouvelles sont encourageantes concernant le tabagisme chez les jeunes. La proportion de fumeurs au secondaire est très faible à seulement 1 %. Depuis 2010-2011, moins de jeunes essaient la cigarette, cette tendance à la baisse réduit le risque de dépendance à l'âge adulte.

Cependant, l'utilisation de la cigarette électronique reste préoccupante, surtout chez les filles. En 2022-2023, environ 21 % des filles ont consommé de la nicotine à vapoter au cours des 30 derniers jours, contre 12 % des garçons. Cette proportion chez les filles est 2,6 fois plus élevée qu'en 2016-2017.

Consommation d’alcool et des autres drogues : baisse chez les garçons, hausse chez les filles

Depuis la dernière enquête menée en 2016-2017, la consommation diminue chez les garçons. En effet, la proportion de garçons consommant de l’alcool a chuté de 52 % à 41 %, et la consommation de cannabis est passée de 19 % à 15 %.

Chez les filles, en revanche, aucune baisse significative n’a été observée. En 2022-2023, la situation demeure préoccupante : plus de la moitié (52 %) consomment de l’alcool, et 20 % consomment du cannabis — soit 5 points de plus que les garçons.

Les filles sont également plus nombreuses à s'initier tôt à l'alcool et à en consommer régulièrement, soit toutes les semaines, et de manière excessive, c’est-à-dire cinq consommations et plus dans une même occasion. Parmi les jeunes ayant consommé du cannabis au cours de la dernière année, 82 % en ont vapoté, avec une proportion plus élevée chez les filles (86 %) que chez les garçons (77 %).

Comment accompagner nos ados

Pour lutter contre ces tendances, plusieurs actions peuvent être mises de l’avant. Des organismes de prévention des dépendances offrent des activités adaptées au développement des jeunes, en classe et dans d’autres milieux. Ils peuvent également faciliter les références vers des ressources spécialisées.

Les parents peuvent aussi faire la différence en instaurant un mode de vie sain et actif à la maison, en participant à des activités physiques et en inscrivant leurs jeunes à des activités sportives, sociales ou artistiques.

Aider les adolescents à trouver des passions et à poursuivre leurs objectifs peut les éloigner des substances psychoactives. Il est également important de les encourager à éprouver du plaisir et à se détendre autrement qu'en consommant de l'alcool ou d’autres drogues.