Centraide Lanaudière célèbre l'excellence de ses partenaires

Centraide Lanaudière a dévoilé les lauréats de ses prix Reconnaissance 2025, récompensant l'impact exceptionnel et l'engagement remarquable d'organisations et d'individus qui font une différence concrète dans leur communauté.

La cérémonie, qui s'est tenue en format virtuel, a mis en lumière quatre champions de la solidarité dans les catégories Impact, Étincelle, Distinction et Coup de cœur.

Des partenaires d'exception au service de la communauté

Le premier prix, pour la catégorie IMPACT, a été remis au Groupe Bruneau, entreprise régionale incarnant de façon exemplaire la culture philanthropique. Cette année, le résultat de leur campagne Centraide a littéralement triplé grâce au dévouement d'ambassadeurs inspirants, notamment Marco Collin et Jocelyn Beaudry. Ces grands leaders, qui ont dans leur ADN le souhait d'aider réellement les gens qu'ils côtoient, ont su partager leurs convictions pour créer un mouvement de solidarité remarquable.

Le prix ÉTINCELLE a été attribué au Relais Jeunesse Lavaltrie pour sa présence et son implication exceptionnelles dans la communauté. L'organisme se distingue par ses solides partenariats municipaux, la réussite de grands projets comme l'aménagement extérieur et son implication dans le Festiv'ado. Témoignage de son impact déterminant : les jeunes de l'école secondaire ont même lancé une pétition pour augmenter les heures d'ouverture de la maison des jeunes.

La cérémonie s'est poursuivie avec l'attribution du prix DISTINCTION à Marie-Pier Cantin, ancienne représentante déléguée d'Hydro-Québec auprès de Centraide Lanaudière et désormais ambassadrice exemplaire. Pétillante et respectueuse, elle aborde chaque défi avec rigueur, optimisme et authenticité. Sa passion contagieuse pour l'humain a contribué à un résultat de campagne extraordinaire de plus de

321 000 $, soit une hausse de 12 % cette année.

Le dernier prix remis fut le Coup de cœur, attribué à titre posthume à feue Martine Mercier et reçu par ses enfants. Anciennement membre et présidente du conseil d'administration de Centraide Lanaudière, grande donatrice et ambassadrice, elle a marqué l'histoire de la communauté par ses implications, ses accomplissements professionnels et son dévouement. Elle était reconnue pour ses grandes valeurs humaines, sa générosité et son amour des humains.

L'Événement Reconnaissance étant le moment tout indiqué pour souligner le travail colossal accompli quotidiennement pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, l'équipe de Centraide Lanaudière a également tenu à remercier tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la cause au cours de l'année.