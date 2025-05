Près de 400 kilos de déchets ramassés à Lanoraie

Le 3 mai, des bénévoles se sont mobilisés afin de nettoyer le long du chemin Joliette, aux abords des tourbières à Lanoraie. C'est près de 400 kilos de déchets qui ont été ramassés durant cette journée.

Cet événement a été organisé par l'Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne, en collaboration avec la Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie, la Pharmacie Familiprix Julie Bourgeois et la Municipalité de Lanoraie.

En plus de nettoyer les lieux, les bénévoles ont pu lancer un message clair : la protection de notre environnement passe avant tout par la prévention.

Cette collecte a mis en lumière l'impact direct de nos gestes quotidiens sur les écosystèmes locaux, notamment sur la tourbière de Lanoraie qui joue un rôle essentiel pour la qualité de l'eau.

Durant la journée, il y a eu des discussions et des échanges pour sensibiliser les participants aux alternatives durables. Et l'objectif était d'inspirer des habitudes de consommation responsables et de réduire les déchets à la source.

« La corvée a été un succès, mais notre véritable mission est d’éviter que ces déchets ne se retrouvent dans la nature », expliquait André Villeneuve, maire de Lanoraie. « La prévention est la clé d’un avenir plus propre : les déchets ne s’évaporent pas avec la neige ».