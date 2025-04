Saint-Félix-de-Valois adhère à la Route du lait de Lanaudière

Saint-Félix-de-Valois a joint la Route du Lait de Lanaudière qui vise à offrir des lieux confortables dédiés à l’allaitement dans ses bâtiments publics en octobre dernier.

« Avec quelques petits aménagements, nos bâtiments publics vont offrir un coin adapté pour favoriser l’allaitement, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. C’est une façon de rendre nos lieux inclusifs et adaptés aux familles. »

Des espaces dédiés bien identifiés aux couleurs de la Route du lait ont depuis été aménagés à l’aide de chaises berçantes à la bibliothèque, à la mairie et au Centre Pierre-Dalcourt.

Le projet de Route du Lait est mis de l’avant par Nourri-Source Lanaudière qui travaille à soutenir les mères qui désirent allaiter. Leur mission est de favoriser et d’encourager l’allaitement maternel, soutenir et conseiller toute personne ou groupe ayant un intérêt pour l’allaitement maternel, développer et implanter des programmes de formation et de promotion concernant l’allaitement maternel.

Découvrez-en plus sur le sujet en visitant le www.nourrisourcelanaudiere.org