Près de 60 dons lors de la collecte de sang du maire de Lavaltrie

Le jeudi 17 avril dernier, la Collecte de sang annuelle du maire de Lavaltrie organisée en collaboration de la Maison des aînés de Lavaltrie, a permis de recueillir 59 dons.

Considérant qu’un seul don peut sauver jusqu'à trois vies, ce sont 177 vies qui pourront être sauvées grâce à la générosité des donneurs lavaltrois.

« Chaque don est un geste de solidarité essentiel. Grâce à la mobilisation de la population lavaltroise, nous avons pu recueillir ces précieux dons qui permettent de soigner et de sauver des vies. Merci infiniment à tous les donneurs et bénévoles qui ont contribué au succès de cette collecte! », a mentionné Monsieur le Maire Christian Goulet.

La Ville de Lavaltrie tient à remercier les bénévoles de la Maison des aînés, dont l’engagement et la gentillesse ont été essentiels à cette collecte. Leur accueil chaleureux et leur sourire ont contribué à créer une atmosphère conviviale et positive pour tous les donneurs. Ce geste d’entraide reflète l'esprit citoyen des Lavaltroises et Lavaltrois et leur engagement envers la santé de la communauté.