Saint-Félix-de-Valois bonifie l’accès aux logements abordable

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois a bonifié l’enveloppe pour le programme de supplément au loyer (PSLQ) à 19 000 $ lors de l’adoption du budget 2025 le 11 décembre dernier.

Une résolution adoptée le 10 mars 2025 permet de dédier ce montant au Programme de supplément de loyer régulier aux Féliciennes et Féliciens admissibles. Déjà, l’enveloppe établie à 4000 $ en 2023 est passée à 10 000 $ en 2024, puis à 19 000 $ en 2025.

« À terme, l’objectif est de tripler l’enveloppe pour offrir 30 000 $ annuellement pour le PSLQ, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. C’est une façon simple, rapide et peu coûteuse de soutenir l’accessibilité au logement dans la communauté. Je tiens à remercier le comptoir vestimentaire qui contribue à hauteur de 5 000 $ à cette enveloppe. »

Le programme

Programme de supplément au loyer (PSLQ) permet à des ménages à faible revenu d’habiter dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui appartiennent à des coopératives d’habitation (COOP) ou à des organismes sans but lucratif (OSBL), tout en payant un loyer similaire à celui d’une habitation à loyer modique. Les locataires qui bénéficient de ce programme paient un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. La balance du loyer est couverte par le gouvernement via les Offices d’habitation (90 %) et les Municipalités (10 %).

« Cette enveloppe de 19 000 $ permet donc de financer jusqu’à 190 000 $ annuellement en loyer dans la communauté, ajoute Audrey Boisjoly. Ça a un effet levier vraiment intéressant et permet de soulager rapidement un grand besoin en logements abordables. »

Admissibilité

Plusieurs critères, notamment le revenu, servent à établir l’admissibilité au programme. Toutefois, certaines personnes vivant des situations exceptionnelles peuvent être placées en priorité sur les listes d’attente, comme les personnes victimes de violence conjugale ou celles dont le logement a été détruit par un sinistre.

Aide offerte en deux volets

Le volet du PSLQ soutenu par la Municipalité permet de soutenir les demandes régulières de personnes qui ont un logement dans la Municipalité et qui répondent aux critères d’admissibilité. Un autre volet du PSLQ permet de financer les besoins d’urgence pour les cas d’éviction ou d’évacuation. Des fonds débloquer par la MRC de Matawinie via des sommes restantes provenant d’enveloppe du Fonds région ruralité permettent de financer ce volet.

Pour bénéficier du programme

Pour Saint-Félix-de-Valois, l’organisme qui administre le programme est l’Office d’habitation Lanaudière Nord. Fruit du regroupement de l’Office régional d’habitation Montcalm et de l’Office d’habitation de Matawinie, cette nouvelle entité régionale.

5 étapes pour transmettre une demande

1. Avez-vous vérifié votre admissibilité ?

Critères d’admissibilité :

être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e et résider au Québec

résider sur le territoire durant au minimum 12 mois au cours des deux dernières années.

être autonome

valeur des biens de toutes les personnes inscrites sur la demande est de 50 000 $ ou moins

revenu brut total des personnes inscrites sur la demande, pour l’année précédente, est égal ou inférieur aux montants suivants :* o Personne seule: 40 000 $ o Couple: 40 000 $ o 2 personnes (qui ne vivent pas en couple) ou 3 personnes: 46 000 $ o 4 ou 5 personnes: 56 000 $ o 6 ou 7 personnes: 70 000 $ o 8 ou 9 personnes: 75 500 $ o 10 ou 11 personnes: 78 000 $ o 12 personnes ou plus: 80 000 $

*Les seuils et balises de revenus sont sujets à changement. Les montants indiqués sont à titre indicatifs et valides pour 2024-2025.

2. Procurez-vous le formulaire de demande Communiquez avec l’OHLN pour obtenir le formulaire.

3. Remplissez le formulaire et signez-le à la main

4. Joignez-y les documents suivants:

des preuves de résidence des 2 dernières années, soit une copie du bail actuel et du bail précédent;

une preuve de citoyenneté canadienne ou de votre statut d’immigrant;



et, pour toute personne adulte qui occupera le logement à loyer modique:

soit une copie de son plus récent avis de cotisation détaillé de Revenu Québec;

soit, si elle n’a pas encore reçu son avis de cotisation, une copie de sa plus récente déclaration de revenus à Revenu Québec et de tous les relevés fiscaux reçus par cette personne (T4, T4A, Relevé 1, etc.).

Faites-nous parvenir le tout par la poste ou en personne au: 2130, route 125 Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0

Privilégiez le courrier recommandé pour vous assurer que nous recevons votre demande.