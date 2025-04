La MRC de Joliette inaugure son terminus

La mairesse et les maires de la MRC de Joliette ont officiellement inauguré le terminus, marquant ainsi l’aboutissement d’un projet de rénovations ambitieux. Cette réfection témoigne de la volonté commune de moderniser et d’améliorer le service de transport collectif.

Cet événement symbolise non seulement la conclusion d’un projet conçu pour la collectivité, mais il permet également de réaffirmer l’engagement des villes et municipalités de la MRC de Joliette à offrir un transport fluide, agréable et adapté aux réalités locales. La transformation du site va bien au- delà d’une simple mise à jour des infrastructures : elle incarne un réel progrès pour les usagers du transport en commun de la MRC de Joliette. Grâce à un environnement plus sécuritaire et une configuration conçue pour améliorer l’accessibilité, le terminus devient un pôle de transfert intermodal de premier plan, tout en se présentant comme une véritable porte d’entrée accueillante de la MRC de Joliette.

Ces aménagements permettront à l’équipe de la division transport de demeurer dans des installations ayant pignon sur rue depuis plusieurs années, dans un secteur favorisant l'optimisation des transferts et un déploiement rapide des services. La modernisation des espaces intérieurs, du débarcadère d'autobus ainsi que du stationnement, représente un investissement de plus de 1 750 000 $ pour la MRC de Joliette. À cette occasion, le préfet Pierre-Luc Bellerose a tenu à souligner : « Ce projet est le fruit d’une synergie et d’une volonté commune d’améliorer notre service de transport collectif. Je souhaite remercier chaleureusement toutes les équipes impliquées dans cette réalisation majeure. La conjugaison des efforts déployés témoigne de notre engagement à offrir une mobilité moderne, efficace, accessible et inclusive. »

La division Transport de la MRC de Joliette assure la gestion du transport urbain, rural, adapté, ainsi que des circuits régionaux desservant cinq autres MRC lanaudoises. En 2024, plus de 399 000 déplacements ont été effectués sur le réseau régulier et 57 150 en transport adapté, illustrant le rôle essentiel de ces services pour la mobilité.