L’opération de nettoyage printanier débute à St-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée amorce aujourd’hui l’importante opération de nettoyage printanier, mobilisant ses équipes pour remettre en état les rues, trottoirs, sentiers polyvalents et espaces verts. Avec la fonte des neiges vient le temps de restaurer la propreté et la sécurité des espaces publics.

Les équipes du Service du génie et des travaux publics s’attellent à cette tâche importante, qui s’échelonnera sur environ cinq semaines. Pas moins de 90 kilomètres de rues et 40 kilomètres de trottoirs seront soigneusement balayés à l’aide de machinerie spécialisée : camions-citernes, balais mécaniques, aspirateurs, tracteurs, et autres équipements performants seront déployés dans tous les secteurs de la ville.

Le calendrier de nettoyage prévoit un premier passage complet sur quatre semaines, suivi d’un second tour plus ciblé pour parfaire le travail. Le nettoyage s’effectue sur de longues plages horaires, de 5 h à 21 h, afin d’en maximiser l’efficacité. Les citoyens – ou leurs entrepreneurs d’entretien – sont invités à éviter les amas de gravier sur la chaussée. Il est plutôt recommandé d’étendre uniformément les résidus le long du terrain pour faciliter leur ramassage par les équipes municipales.

Des imprévus comme des bris mécaniques ou des conditions météo défavorables peuvent influencer le déroulement de l’opération, mais tout est mis en œuvre pour maintenir le rythme.

Des rues propres, des parcs accueillants

Parallèlement au nettoyage des voies publiques, la Ville poursuit l’entretien de ses parcs, terrains sportifs et espaces verts en vue du mois de mai. Les équipes municipales

procèdent également à la réparation des nids-de-poule, un entretien essentiel pour assurer le confort et la sécurité des usagers de la route. Les signalements de trous dans la chaussée peuvent être transmis en ligne, sur vivrescb.com, via l’onglet « Demande d’intervention », ou encore dans l’espace Civis, sous l’option « Signalement ».

Je suis courtois, je suis charlois!

« Le retour du printemps marque pour nous un temps fort de mobilisation. C’est ensemble que nous préparons notre ville à la belle saison, en valorisant des gestes simples, mais porteurs. Nous remercions les citoyens qui s’impliquent, en ramassant les déchets visibles depuis la fonte des neiges ou en facilitant le travail des équipes d’entretien. Votre collaboration contribue à faire de SCB une ville propre, conviviale et facile à vivre! », a exprimé le maire Robert Bibeau.

La Ville rappelle que la prudence et la courtoisie sont essentielles lorsque les opérations sont en cours. Il est important de laisser l’espace nécessaire aux équipes de nettoyage et à leur machinerie pour travailler efficacement et en toute sécurité.

Enfin, pour encourager les démarches écoresponsables, l’écocentre de la MRC de Joliette met à la disposition des citoyens un service de prêt gratuit de camionnette électrique pour le transport des matières résiduelles vers l’écocentre. Tous les détails sont disponibles ici.