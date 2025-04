Quarante entreprises québécoises au Marché printanier de Joliette

Pour une troisième année, le Marché printanier de Joliette fait son retour en accueillant quarante entreprises québécoises qui offriront divers produits locaux, le samedi 26 avril.

La population est attendue de 10 h à 17h à la salle Maxime de la Jolodium. L'événement est en soutien à Soupière de Joliette qui offre des repas aux plus démunis. De plus, les achats serviront à appuyer les entrepreneurs d'ici.

Le marché servira à remplir les tablettes de la Soupière. En effet, le prix d’entrée pour les visiteurs constitue en une denrée (ou un don en argent) qui leur sera remise. À ce jour, 841 denrées et 1 690$ ont été amassés pour l’organisme.

« On pense surtout à faire des dons pendant la période des fêtes, mais le besoin est bien présent toute l’année. Je me suis dit que c’était l’occasion idéale pour venir en aide aux personnes en situation de pauvreté, qui se font de plus en plus nombreuses avec la hausse du coût de la vie. La Soupière est un service essentiel que nous devons soutenir », souligne l’organisatrice, Roseline Poirier.

Designer Joliettaine, Roseline crée sa propre marque de manière officielle en 2022. Elle se démarque en offrant une gamme de vêtements faits de matériaux recyclés, uniques et colorés : Rose Poer Clothing. Vous pourrez d’ailleurs vous procurer votre morceau préféré lors de votre visite au marché.

Soucieuse de l’environnement, elle met également sur pied un casse-croûte dans l’esprit « zéro-déchet » (collations en vrac, vaisselle lavable ou compostable etc.) pour les visiteurs du marché.

Durant la journée, de nombreux prix de présence seront tirés parmi tous les donateurs. De plus, Méphisto le magicien fera l’animation de la journée, au grand plaisir de tous.