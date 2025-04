Lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2025

Plus de 100 personnes provenant des groupes de femmes, des groupes syndicaux et communautaires ainsi que des élues se sont réunis pour lancer la 6e édition de la Marche mondiale des femmes dans Lanaudière sous le thème Encore en marche pour transformer le monde !.

Organisée par la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL), cette journée d’information et d’animation a permis de dévoiler un calendrier d’actions qui convergera vers le grand rassemblement de toutes les régions du Québec qui se tiendra à Québec, le 18 octobre prochain. Lors de cette rencontre, les personnes présentes ont participé à un quizz, une conférence et un panel pour sensibiliser sur les droits des femmes au niveau international et sur les orientations de la Marche mondiale des femmes.

Il est rappelé que « La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes a pour mission de promouvoir l’égalité entre toutes et tous, de lutter contre les discriminations systémiques et de contribuer à l’élimination des causes de la pauvreté et de la violence », explique Emilia Castro, porte- parole de la CQMMF et conférencière au lancement.

En ce sens, la Marche mondiale des femmes met de l’avant trois grandes orientations :

● Dénoncer le continuum de la violence envers les filles et les femmes;

● Dénoncer la pauvreté qui représente une violence systémique;

● Dénoncer le capitalisme responsable de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité au détriment de la santé et de la vie des populations et celles des prochaines générations.

Dans Lanaudière, des problèmes persistent que ce soit au niveau de la pauvreté, des violences qui ne cessent envers les femmes ainsi que la dégradation de l’environnement. Francine Rivest, coordonnatrice de la TCGFL, explique : « En raison des tendances conservatrices, de la montée de la droite ainsi que de la privatisation des soins de santé et de l’éducation, les femmes sont encore en marche pour transformer le monde ! On souhaite que cette journée favorise la solidarité et la mobilisation de toutes et de tous pour continuer à bâtir une société fondée sur l’égalité et sur la justice. »