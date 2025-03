St-Charles-Borromée assure une gestion rigoureuse et durable de l'eau

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la Ville de Saint-Charles-Borromée met en lumière les faits saillants de son Bilan 2024 de la gestion de l’eau potable. Publié récemment en ligne, ce rapport témoigne des efforts constants déployés pour assurer une utilisation responsable et pérenne de cette ressource essentielle.

Chaque année, SCB évalue sa performance en matière d’économie et de gestion de l’eau à partir d’indicateurs de consommation et de données techniques. Ce bilan, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), s’inscrit dans la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025. Il permet de suivre l’évolution de la situation, d’orienter les actions futures et de garantir l’accès à des subventions destinées à l’entretien et à l’amélioration des infrastructures municipales.

Les résultats confirment que Saint-Charles-Borromée dépasse plusieurs objectifs gouvernementaux en matière de gestion de l’eau potable. La consommation résidentielle moyenne s’établit à 206 litres par personne par jour, un niveau bien en deçà de l’objectif provincial de 220 litres. L’indice de fuites d’eau demeure sous contrôle, attestant du bon entretien des infrastructures et de la rigueur des interventions municipales. Par ailleurs, tous les bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels, considérés comme des grands consommateurs, sont équipés de compteurs d’eau, dont les relevés sont effectués annuellement conformément aux normes en vigueur. Enfin, la règlementation municipale en matière d’économie d’eau est pleinement respectée, et la précision des données recueillies répond aux exigences gouvernementales, garantissant ainsi un suivi rigoureux et transparent.

Planification et pérennité des infrastructures

Conformément à son plan stratégique 2021-2030, la Ville met en œuvre des pratiques durables pour assurer la protection et l’optimisation de ses infrastructures d’eau potable. Ces mesures incluent la réduction du gaspillage, la prévention de la surconsommation et la sensibilisation des

citoyens, commerces et institutions à une utilisation responsable de l’eau. L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux usées sont également au cœur des priorités municipales afin d’assurer un service de qualité, aujourd’hui comme pour les générations futures.

« La gestion de l’eau repose sur une vision à long terme et une planification rigoureuse. Grâce aux efforts que nous déployons pour entretenir et moderniser nos infrastructures, combinés à la contribution essentielle des citoyens qui adoptent de bonnes pratiques de consommation, nous garantissons un approvisionnement fiable et durable. Ce bilan confirme la solidité de notre réseau et notre capacité à répondre aux besoins croissants du territoire. Nous continuerons à privilégier une approche responsable afin de préserver cette ressource précieuse pour les générations actuelles et futures », souligne le maire Robert Bibeau.