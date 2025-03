Conférences en environnement à Saint-Félix-de-Valois

Les citoyens de Saint-Félix-de-Valois sont conviés aux premières conférences en environnement proposées par le service d’urbanisme de la Municipalité. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour ces trois rencontres gratuites le 20 mars, 8 mai et 2 octobre prochain à la mairie.

« La mobilisation de la communauté est essentielle dans la mise en œuvre de notre planification stratégique de développement durable et ces conférences vont dans le sens des objectifs de résilience, préservation des ressources et écoresponsabilité, indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Le comité consultatif en environnement a grandement contribué à la mise en place de ces conférences et la participation du Jour de la Terre y contribue également beaucoup, merci! »

Conférences du jour de la Terre – à la mairie

Jeudi 20 mars à 19 h à 20 h 30 – Je mange de façon durable – mode hybride*

Du champ à l’assiette, notre alimentation a des impacts importants sur notre santé et sur celle de la planète. Les conséquences de nos habitudes alimentaires sont souvent mal connues et il est parfois difficile de savoir par quel bout commencer lorsqu’on souhaite faire un effort. Pas de panique! Cette conférence propose une entrée en matière sur le sujet de l’alimentation durable et offre des pistes de solutions concrètes pour nous aider à faire des choix plus éclairés. Après tout, manger c’est voter! S’informer et s’outiller c’est aussi faire sa part pour la planète.

Jeudi 2 octobre à 19 h à 20 h 30 – Ma maison Écolo et écono, un geste à la fois – mode hybride*

Rendre sa maison écologique c'est aussi économique! Notre pouvoir d’action est grand, peu importe qu’on soit locataires ou propriétaires. Découvrez de bonnes pratiques et réduisez vos factures sans perdre en confort. Consommation énergétique, empreinte matérielle ou la consommation d’eau, cet atelier participatif propose des solutions économiques et des astuces concrètes et faciles. Mettons en lumière nos meilleurs trucs pour allier écologie et économie à la maison, à notre rythme.

*En présence à la mairie et en ligne

Jeudi 8 mai à 19 h à 20 h 30 - Les piliers du paysage comestible – à la mairie

Conférence par Guillaume Pelland de Paysage Gourmand

Paysagiste et pépiniériste avant-gardiste, Guillaume nous présente sa sélection d’arbres, d’arbustes et de vivaces résistante et facile d’entretien. Comestibles et ornementales, elles présentent des qualités exceptionnelles, que ce soit pour leur rusticité, leur floraison prolongée, leur port structurant, les couleurs contrastantes de leur feuillage texturé ou leurs fruits vitaminés ou persistants l’hiver.

Inscriptions

Les conférences sont offertes aux résidentes et résidents de Saint-Félix-de-Valois gratuitement via la page : https://st-felix-de-valois.com/services/environnement/conferences-en-environnement/