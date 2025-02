Le CISSS de Lanaudière reçoit le Prix Bâtisseur

La Ville de Saint-Charles-Borromée a remis, la semaine dernière, son 4e Prix Bâtisseur au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, une première pour une institution, car depuis 2020, cette distinction est décernée à des personnalités.

« Le CISSS de Lanaudière n’est pas seulement un pilier du réseau de la santé, il est aussi un véritable bâtisseur de notre territoire, jouant un rôle clé dans l’essor économique et social de notre ville », a souligné le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.

En plus d’assurer l’accessibilité et la qualité des soins, le CISSS de Lanaudière se démarque par son implication dans le développement des infrastructures de la Ville. Avec des projets majeurs tels que la Maison des aînés et le Pavillon de soins palliatifs, il façonne activement le paysage urbain et répond aux besoins d’une population en pleine croissance. Son engagement dépasse largement les murs des établissements de santé, se manifestant aussi par des collaborations avec la Ville pour améliorer le réseau cyclable et promouvoir la santé globale des citoyens.

Le CISSS joue également un rôle économique majeur, avec le Centre hospitalier de Lanaudière qui se positionne comme un employeur d’envergure et un moteur de développement régional. Son approche innovante et sa capacité à anticiper les enjeux de demain témoignent d’une vision qui va bien au-delà des infrastructures physiques.

« Par sa vision et ses actions, le CISSS de Lanaudière prouve qu’il ne se contente pas d’accompagner l’évolution de notre communauté : il la devance et la prépare pour l’avenir », a ajouté le maire.

C’est avec fierté que la Ville de Saint-Charles-Borromée a remis cette distinction bien méritée à M. Philippe Éthier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière, en reconnaissance de l’impact significatif de l’organisation sur la collectivité. Lors de son allocution, M. Éthier a souligné les liens naturels d’amitié qui unissent la Ville et le CISSS, ainsi que la volonté commune d’innover, un élément profondément ancré dans l’ADN des deux entités.