La Fondation Santé Grand Brandon amasse plus de 70 000$

La Fondation Santé Grand Brandon tenait samedi dernier, son deuxième souper-bénéfice afin de soutenir financièrement le développement de la Coopérative de Solidarité Santé du Grand Brandon. L'évènement a récolté 71 685 $ pour contribuer à la mission de la coopérative.

Sous la présidence de Monsieur Pierre-Olivier Zappa, les 184 convives se sont rassemblés au Centre Sportif et Culturel de Brandon pour cette soirée avec un encan animé par Yvon Lambert. « Je suis très heureux de voir que les gens de la région s’unissent pour trouver des solutions aux défis relatifs à l’accès aux soins de santé qui touchent toute la population, que ce soit les familles ou les aînés », mentionne Monsieur Zappa, président d’honneur pour l’occasion.

La mise en place de cette initiative, mobilisant plusieurs partenaires et représentant un investissement global de 1,6 M$, est majeure pour l’accès aux soins de santé des gens de la région. Robert Plante, président de la Fondation Santé Grand Brandon, précise que « la structure avant la mise en place de la coopérative desservait seulement 25% de la population de la région et villégiateurs concernés. Cette solution permet entre autres à plusieurs d’éviter de se déplacer à Joliette ou à Louiseville pour réussir à voir un médecin pour un besoin mineur, en plus de désengorger les urgences! »

En juin 2024, la Dre Hawa Lina D’Apice a joint l’équipe du groupe de médecine familiale (GMF) qui a pignon sur rue à Saint-Gabriel-de- Brandon depuis 2023, et ce, à la suite du partenariat entre la Coop Santé du Grand Brandon (CSGB) et le Dr Pierre Tremblay qui a intégré le GMF pour offrir un point de service à Saint-Gabriel. Mme Jennyfer Rytz, infirmière praticienne spécialisée en première ligne (IPSPL) pratique aussi dans les locaux de la CSGB en pratique privée. Grâce à cette équipe dévouée et soucieuse de la santé de ses patients, la CSGB a pu prodiguer des soins de proximité à 3 400 citoyens en 2024. En plus de la prise en charge de patients, des plages de sans rendez-vous sont offertes. Il est aussi possible d’y consulter un médecin via le Guichet d’accès à la première ligne (GAP – 8-1-1, option 3).

Devenir membre

Vous pouvez devenir membre de la Coopérative de Solidarité Santé du Grand Brandon auprès de la Municipalité de Saint-Gabriel-de- Brandon, la Ville de Saint-Gabriel, la Municipalité de Mandeville, la Municipalité de Saint-Didace, la Municipalité de Saint-Norbert, la Municipalité de Saint-Damien, la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon ainsi que la pharmacie Familiprix Saint-Gabriel.