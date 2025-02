Québec inaugure l’agrandissement du CLSC de Chertsey

Le CLSC de Chertsey compte dorénavant de nouveaux locaux grâce à un investissement de 1 798 439 $ donné par le gouvernement du Québec. D'ailleurs, la ministre responsable de l’Habitation et députée de Bertrand, France-Élaine Duranceau, a procédé hier, à l'inauguration, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Avec des installations plus spacieuses ainsi qu’un éventail de nouveaux services, la concrétisation de ce projet d’agrandissement est une excellente nouvelle pour toute la communauté de Chertsey et de ses environs. Je remercie toutes les équipes qui ont contribué à sa mise en œuvre. Il s’agit d’une initiative essentielle qui viendra grandement améliorer la qualité des soins proposés pour les populations, dont les besoins en matière de santé sont croissants et le seront encore pour les prochaines années », exprime France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l’Habitation.

Ces rénovations majeures ont permis d’ajouter plusieurs locaux essentiels et de réaménager les espaces existants pour répondre aux besoins croissants des citoyennes et citoyens de la région, tout en améliorant l’accès aux professionnels et professionnelles de la santé.

Parmi les nouvelles installations, on trouve notamment : une salle de réanimation, une salle polyvalente équipée pour les mini-chirurgies, une salle de gynécologie, une salle de triage et une salle adaptée à l’allaitement.

« Moderniser nos établissements de santé fait partie des priorités identifiées dans le cadre du Plan santé. Les Québécois et Québécoises de la région, de même que notre personnel, méritent de bénéficier d’installations qui répondent à leurs besoins. Cet agrandissement du CLSC de Chertsey est un autre pas dans notre volonté d’offrir à toutes et à tous un environnement de soins sécuritaire et adapté. Je remercie tous les partenaires et les membres de la communauté pour leur contribution à ce projet », indique par communiqué Christian Dubé, ministre de la Santé.

Ce nouvel environnement de soins moderne et conforme aux normes permettra d’assurer une plus grande sécurité à la population tout en offrant une diversité accrue de services tels qu’une clinique d’urgences mineures ou encore des mini-chirurgies. Ces services seront accessibles à la population par le Guichet d’accès à la première ligne.