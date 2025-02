Un programme d'ambassadeur pour une communauté plus inclusive

La MRC de Joliette lance son programme d'ambassadeur en inclusion dans le cadre du projet 1001 facettes d’humanité, afin de reconnaître et mettre en valeur les organisations qui s'engagent à bâtir une communauté plus inclusive et bienveillante.



Dans la MRC de Joliette, de nombreuses organisations présentent déjà des gestes concrets pour favoriser l'inclusion et la diversité. Grâce à ce programme, elle souhaite valoriser leur engagement, les soutenir dans leurs démarches et inspirer d'autres à suivre leur exemple.

À qui s'adresse ce programme ?

Ce programme s'adresse à toutes les organisations communautaires, entreprises, institutions, municipalités ou autres qui souhaitent s'engager dans une démarche inclusive, qu'elles soient déjà actives ou qu'elles débutent dans ce domaine.

Le programme est entièrement gratuit et offre un accompagnement pour aider les organisations à mettre en place des actions concrètes dans leurs milieux.

Suivez et proposez vos ambassadeurs et ambassadrices

Les citoyens sont invités à découvrir ces organisations inspirantes en suivant #JolietteInclusive sur les réseaux sociaux. Vous connaissez une organisation qui mérite d'être reconnue pour ses actions en faveur de l'inclusion et qui souhaite faire un pas de plus? Proposez-la !

Un engagement concret pour une société plus inclusive

Les organisations reconnues auront accès à des ressources, des outils et un accompagnement pour poursuivre leur démarche inclusive. Elles porteront fièrement le titre d'ambassadeur·rice en inclusion et seront mises de l'avant.

Pour en savoir plus, vous êtes invités à aller sur le site internet du projet 1001 facettes d'humanité.