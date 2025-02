Le nombre de transplantations d'organes augmente, mais la liste d'attente stagne

À peine remis d'une tempête, l'Ontario et le Québec doivent se préparer à en affronter une autre bonne chute de neige au cours du prochain week-end. La Saint-Valentin a apporté des avertissements de tempête hivernale dans l'est du Canada, prévoyant des chutes de neige allant jusqu'à 45 et 55 centimètres pour le centre, l'ouest et le sud de ...