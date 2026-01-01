Opération d’abattage d’arbres malades en cours au parc Saint-Jean-Bosco

Aujourd’hui, des équipes mandatées par la Ville de Saint-Charles-Borromée procèdent à l’abattage d’arbres malades et non viables au parc Saint-Jean-Bosco.

On explique que cette opération est nécessaire afin d’assurer la sécurité des citoyens, particulièrement en période d’achalandage accru avec l’arrivée du camp de jour estival.

Selon les informations transmises par la Ville, cela concerne une vingtaine d’arbres, dont la majorité est gravement atteinte par l’agrile du frêne, un parasite envahissant et destructeur qui s’attaque à toutes les espèces de frênes. Les larves bloquent la circulation de la sève sous l’écorce, entraînant rapidement la mort des arbres infestés. Cet insecte représente un risque majeur pour la biodiversité urbaine et forestière.

En raison de la présence de cet insecte ravageur, ces arbres sont dans un état avancé de dépérissement, les rendant instables et fragiles, ce qui augmente les risques de chute de branches ou d’arbres lors de vents ou de fortes intempéries.

Pour garantir un travail sécuritaire, une section du parc et une partie du stationnement seront fermées jusqu’au 27 mars, soit aux abords des modules de jeu et au pied des glissades hivernales. La réouverture complète du parc est prévue d’ici la fin de la semaine.

Les travaux doivent être réalisés par temps froid, avant l’éveil des larves, afin de réduire les risques de dispersion.

La Ville reconnaît que la perte de ces arbres est regrettable. Elle s’active à développer une stratégie globale de reboisement résiliente et durable pour l’ensemble du territoire. L’équipe municipale désire se doter d’un plan afin d’assurer la santé à long terme de ses espaces boisés et de contribuer à un milieu de vie sain pour la population.