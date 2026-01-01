Un café-causerie avec le conseil municipal de St-Félix-de-Valois

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois invite les Félicienss à un café-causerie en formule déjeuner le 24 mai prochain au Centre Yvon-Sarrazin.

L’événement est gratuit, mais l'inscription est obligatoire en raison du nombre de places limitées.

« C’est déjà notre 3e édition de la formule déjeuner du café-causerie du conseil et nous avons une belle réponse de nos citoyens, indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Le conseil en profitera pour faire le bilan de la troisième année du plan d’action de la planification stratégique de développement durable. »

Participation citoyenne

Le café-causerie est un des gestes posés en marge de la Politique de participation citoyenne afin d’améliorer le lien et les communications entre les élus et les citoyens. En plus de la présentation du bilan de la planification stratégique de développement durable, il y aura des périodes d’échanges et de discussions et de la prise d’idées via un arbre à souhait. C’est également l’occasion de rencontrer vos élus, mais également de participer à la planification du développement de votre communauté.

Déroulement

Les participants sont attendus le 24 mai dès 9 h au Centre Yvon-Sarrazin avec déjeuner complet. Les portes ouvriront à 8 h 45.

Inscription

L’activité est gratuite et réservée aux citoyen.ne.s de Saint-Félix-de-Valois sur réservation, car les places sont limitées. La période d’inscription prend fin le 1er mai 2026 à 12 h (midi). L’inscription se fait en remplissant le formulaire en ligne : https://fr.surveymonkey.ca/r/cafecauserie24mai2026.

Vous pouvez également vous inscrire en communiquant avec la réception au 450 889-5589 poste 7700.

Un rappel courriel vous sera envoyé dans les jours précédents l’événement.