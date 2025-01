La 35e Semaine nationale de la prévention du suicide se déroule du 2 au 8 février

La 35e édition de la Semaine nationale de la prévention du suicide se déroulera du 2 au 8 février prochain sous le thème « Ensemble, tissons l'espoir ». Cet événement, souligné partout au Québec, est l’occasion pour le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) de sensibiliser la population à un enjeu de santé publique majeur : la prévention du suicide.

Le CPSL rappelle que plusieurs facteurs ou circonstances de vie peuvent faire naître ou augmenter la détresse, et ainsi amener certaines personnes à penser au suicide. Il invite la population à être attentive à certains comportements pouvant indiquer qu'une personne a besoin d'aide, notamment des changements dans ses habitudes de sommeil ou d'appétit, un état d'anxiété marqué, des symptômes dépressifs ou encore un isolement social accru.

Toute personne qui ressent de la détresse ou qui s’inquiète pour un proche peut communiquer gratuitement et en toute confidentialité avec la ligne d’intervention du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), au 450 759-6116 (numéro local) ou visiter le site www.cps-lanaudiere.org.

« En tant que porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, je vous invite à vous joindre à l’organisme et à moi-même afin de porter et transporter le message de la Semaine nationale de prévention du suicide : Ensemble, tissons l’espoir. La solidarité et le soutien mutuel sont essentiels dans la prévention du suicide. Faisons partie de la solution. C’est par l’implication de toute la communauté que nous pourrons réellement faire une différence. Tissons des liens solides et portons l’espoir » déclare Ghyslain Dufresne, porte-parole du CPSL et sentinelle en prévention du suicide.

L'actrice Jemmy Echaquan Dubé poursuit pour sa part son engagement à titre de visage de la prévention du suicide auprès de la communauté atikamekw. Sa participation contribue à renforcer les messages de prévention et à les adapter aux réalités des Premières Nations.

Des outils et des ressources disponibles

Une trousse d’outils visant la sensibilisation est mise à la disposition des organisations, des entreprises et du grand public. Elle comprend des affiches téléchargeables, des fiches d’activités et des contenus pour les réseaux sociaux. Des outils spécifiques sont également disponibles pour les sentinelles, ces adultes volontaires formés pour repérer les signes de détresse et accompagner les personnes en souffrance. Toutes ces ressources sont offertes gratuitement sur le site du Centre de prévention du suicide de Lanaudière.