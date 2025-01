Guignolée 2024 de Lavaltrie : plus de 55 000 $ récoltés

Lors de la Guignolée 2024 de la Ville de Lavaltrie, en collaboration avec les organismes participants, un montant de plus de 55 000$ a été récolté grâce à la générosité de ses résidents.

Cet argent recueilli a permis la distribution de cartes-cadeaux pour des épiceries et pharmacies locales, ainsi que la préparation de 170 paniers pour les familles dans le besoin.

Quant aux employés municipaux, ils ont organisé une collecte interne. Ils ont pu remettre 1 217 $ à la Guignolée.

Des bénévoles engagés du début à la fin

Tout au long des cinq samedis de novembre, une cinquantaine de bénévoles dévoués ont activement participé à la collecte aux intersections des rues du Tricentenaire et Saint-Antoine. En plus de ces bénévoles, les pompiers de la MRC de D'Autray et les employés municipaux ont généreusement donné de leur temps pour soutenir ces journées de collecte. D’autres bénévoles ont également contribué en s'occupant des inscriptions, en confectionnant les paniers, en effectuant les achats, en recherchant des commandites et en assurant la livraison des paniers aux bénéficiaires. Le tout dans un esprit de solidarité et de plaisir à contribuer à la communauté lavaltroise.

Les partenaires pour 2024 étaient : la Caisse Desjardins de D’Autray et ses employés, la Ville de Lavaltrie et ses employés, ainsi que le Regroupement des gens d’affaires.

La Guignolée a eut le soutien de Caroline Proulx (députée de Berthier), l'église Le Phare, la Fondation Marc Saulnier, le Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, Familiprix Mélanie Boulanger, Jean Coutu Christyan Bonilla Bautista & Adel Fawal, IGA Mondor, Super C, Devolutions, La Clé de Sol, la Maison des Aînés de Lavaltrie, Patrick Morin, le restaurant NAGA, le Comptoir alimentaire L’Essentiel de Lavaltrie et le Club FADOQ de Lavaltrie

Comité organisateur

Le comité organisateur, incluaient des organismes et partenaires tels que le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, la Fondation Marc Saulnier, le Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, la Maison des Aînés de Lavaltrie, l’église du Phare, Action Famille Lavaltrie, le Comptoir alimentaire l’Essentiel, la Maison des Jeunes de Lavaltrie, Travail de rue Lavaltrie, les Chevaliers de Colomb ainsi que la Ville de Lavaltrie. La Ville remercie également les bénévoles Huguette Ricard, Jean-Luc Ouellet pour leur dévouement sans faille.

Enfin, un grand merci à notre communauté lavaltroise, toujours prête à se mobiliser pour soutenir les plus vulnérables. Grâce à vous, nous avons pu offrir un moment de chaleur et de solidarité à ceux qui en avaient le plus besoin, durant cette période de l’année où le réconfort est essentiel pour tous.

Dans un contexte où le coût de la vie a fortement augmenté, la Guignolée revêt une importance toute particulière cette année. Elle nous rappelle que la pauvreté n’a pas de visage et peut toucher n’importe qui, indépendamment de son milieu. La Ville de Lavaltrie est fière de l'esprit d'entraide et de solidarité qui définit sa communauté.